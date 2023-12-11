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補貨必搬！全聯「初鹿巧克力牛乳」絲滑上架 還有「Hello Kitty風味牛乳」及大包裝鮮乳必買推薦

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
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牛奶控筆記！喜歡喝牛奶的朋友必看，精巧小包裝的「初鹿牧場保久乳」回歸全聯福利中心，常溫保存也能喝到牧場生乳的濃郁香醇，不論是當作早餐飲品還是下午搭配小點心都剛剛好。此外，還有可愛Hello Kitty玻璃瓶裝的三種風味牛乳，有到全聯補貨可別忘了順道掃貨一番。

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初鹿牧場「巧克力牛乳」全新開賣，使用乳含量達50%一上的「初鹿生乳」，與高級可可混和調製，絲滑入口，一次喝得到奶香及可可香氣，加上純白小巧包裝搭配經典藍色圓圈及初字LOGO，外出攜帶方便，隨時想喝就喝！除了全台全聯門市外，初鹿牧場官方線上商城及台東初鹿牧場園區亦同步開賣。

此外，還有先前上市就掀起網友討論的「Hello Kitty生乳」，有原味、可可、草莓三種風味，光是Hello Kitty包裝就讓人剁手手，統統放進購物籃啦！

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另外，喜歡家庭號大包裝的也可以參考置於冷藏櫃的這款「100%紐西蘭鮮乳」，喝起來口感滑順、奶香適中不膩，搭配美式咖啡調成拿鐵更是絕配，也可加入紅茶自製鮮奶茶，早上調製一杯配上早餐開啟活力滿滿的一天。

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