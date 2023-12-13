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伴手禮爆品回歸！春上布丁蛋糕「頂級巧克力」吃得到巧克力界愛馬仕 限量「紅寶石草莓夾心蛋糕」超商預購開賣
超人氣伴手禮「春上布丁蛋糕」年度爆品「頂級巧克力」重磅回歸，吃得到堪稱巧克力界愛馬仕的「法芙娜水滴巧克力」，奢華頂級享受只要165元，還有超商限量預購「紅寶石草莓夾心蛋糕」，冬季必吃的巧克力、草莓一次滿足。文末再附上12月快閃店資訊，北中南統統買得到。
巧克力熱潮來襲！春上布丁蛋糕人氣爆品「頂級巧克力蛋糕」強勢登場，即日起限時開賣，濃郁香醇的整顆「法芙娜水滴巧克力」不僅看得到也吃得到，搭配經典綿軟巧克力蛋糕體，口感層次升級超過癮，販售據點包含春上直營門市、百貨門市、快閃店及官網，一顆165元帶回家，不論是當早餐還是點心，只要吃上一塊就能獲得滿滿幸福感。
此外，還有7-ELEVEN限量預購「紅寶石草莓夾心蛋糕」，招牌蛋糕體濕潤鬆軟，夾入酸甜草莓醬內餡，吃得到真材實料的整塊草莓果肉，搭配上層苦甜巧克力豆，讓人忍不住一塊接一塊，紅絲絨外型也超應景，耶誕氣氛拉好拉滿。值得一提的是，這款蛋糕僅開放於7-ELEVEN預購，建議先洽各門市詢問，在春上直營門市或快閃店是買不到的喔！
最後，附上春上布丁蛋糕12月快閃店資訊，快就近找據點搶購冬季限定款「頂級巧克力蛋糕」，開吃香濃蛋糕Get日常小確幸。
春上布丁蛋糕 「頂級巧克力蛋糕」販售資訊
售價：165元
販售通路：春上直營門市、百貨門市、快閃店及官網
春上布丁蛋糕 「紅寶石草莓夾心蛋糕」販售資訊
售價：220元
販售通路：7-ELEVEN限量預購（直營門市、快閃店皆無販售）
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