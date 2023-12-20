不用拚手氣！星巴克「全品項買1送1」今起換券 全聯咖啡最低14元開喝至明年

買一送一不用抽！星巴克於今(20)日起推出「OPEN POINT點數換好友分享券」優惠，以OPEN POINT 20點即可兌換星巴克特大杯買一送一。而全聯福利中心則有咖啡銅板價，自備環保杯最低14元就開喝，還有假日直接買一送一，把握好康喝到一月初。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克今(20)日推出OPEN POINT20點換飲料好友分享優惠，即日起至2024/1/7，OPEN POINT會員於APP內可以OPEN POINT 20點兌換全品項特大杯飲品買一送一分享券，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，限量10萬組。使用優惠券時須以星巴克隨行卡、星巴克APP支付、icash Pay、icash2.0、OPEN錢包或OPEN POINT點數全額支付，活動期間每日兌換至20:00前。

圖／摘自OPEN POINT APP

而喜歡銅板價咖啡的朋友則可至全聯福利中心OFF COFFEE購買，2024/1/4前，全時段美式19元、拿鐵29元，冰熱任選，自備飲料杯再折5元，最低14元就能喝到咖啡CP值超高。同樣至2024/1/4，還有每週六、日熱美式和熱拿鐵買一送一，以原價計算（美式25元、拿鐵35元），自帶環保杯折5元（贈送之品項不提供自帶杯優惠），兩杯美式也只要45元，絕對是咖啡控省錢首選。