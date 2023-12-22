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平安夜前巧遇史努比！「麻古茶坊X史努比」甜蜜聯名 棉花糖「雲朵芝芝可可」Ｑ萌好療癒
冷颼颼的天氣來杯暖呼呼的巧克力，是最幸福不過的事情了！可愛的史努比這回在麻古茶坊萌萌登場啦，和「PEANUTS花生漫畫史努比」推出聯名飲料，把軟綿綿的史努比造型棉花糖，放在絲滑芝芝可可上，搭配前Versace首席視覺設計師設計的兩款聯名紙杯，12/22起在全台門市販售，絕對是粉絲們一定要喝喝看的！
PEANUTS花生漫畫史努比深受大小朋友喜愛，Ｑ萌史努比變身成Ｑ軟的棉花糖，2款懶懶史努比與萌萌史努比趴在「雲朵芝芝可可」上，正是這次與麻古茶坊聯名推出的活動飲品，裝在前Versace首席視覺設計師Daniel Wong設計的兩款聯名紙杯中，軟Q的努比棉花糖和鹹甜交織、熱熱的絲滑芝芝可可，對粉絲來說是視覺和味覺的雙重幸福！
這回的聯名活動，將在12/22在全台麻古茶坊的門市展開，剛剛好趕得上平安夜和聖誕節，就讓史努比來陪大家感受過節的溫馨氣氛、一起抵抗冷冷的天氣吧！
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