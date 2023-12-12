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明星陪你一起吃！ 「拿坡里」套餐帶走Q版素還真、「We Sweet」聯名Jolin首發巧克力甜點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／霹靂國際多媒體提供、記者黃筱晴／攝影
圖／霹靂國際多媒體提供、記者黃筱晴／攝影

明星陪伴一起吃，吃起來更美味了！ 原創IP「霹靂吉利 PILI GILI」攜手拿坡里推套餐消費，就有機會帶走Q版素還真；全聯We Sweet聯名蔡依林皇后陛下品牌首發巧克力甜點，一路到明年都能嚐到由天后Jolin精心監製生產的聯名甜點哦！

圖／霹靂國際多媒體提供
圖／霹靂國際多媒體提供

拿坡里 X 霹靂吉利

霹靂國際多媒體日前推出原創IP「霹靂吉利 PILI GILI」，將包括Q版素還真的珍奶霸總SUSU、Q版風采玲的占卜小公主Ring、Q版一頁書的和平大使Page.1、Q版葉小釵的天菜主廚Chai、還有九尾麒麟化身的Q版球球大胃王Bobo，一起來到拿坡里陪伴大家享用熱騰騰的披薩炸雞。

圖／霹靂國際多媒體提供
圖／霹靂國際多媒體提供

素還真、一頁書、葉小釵、風采玲、佛劍分說、疏樓龍宿…統統化身為Q版公仔樣貌，自12/12開始席捲全台拿坡里門市，只要買4種組合指定套餐，再加購49元，即可獲得獨家限量「霹靂吉利」Q版人物杯墊，數量有限，喜歡的朋友趕快把握。

圖／拿坡里官網
圖／拿坡里官網

蔡依林皇后陛下 X We Sweet甜點

全聯We Sweet X Your Majesty皇后陛下聯名4款巧克力聯名甜點。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet X Your Majesty皇后陛下聯名4款巧克力聯名甜點。圖／全聯福利中心提供

全聯推出2023年最驚喜聯名甜點，We Sweet再度和蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty聯名合作，從即起至2024/2/1分三波推出，首波由4款巧克力擔綱，第二波適逢聖誕檔期，推出應景的草莓甜點，第三波則以起司甜點，陪伴民眾迎新年。

全聯We Sweet 4款巧克力甜點。記者黃筱晴／攝影
全聯We Sweet 4款巧克力甜點。記者黃筱晴／攝影

本次聯名Jolin在細節上處處講究，如巧克力千層的外型，不再是無聊的切片或捲狀，而是做成玫瑰花造型，外盒更加上小巧思，有超可愛的造型提把設計，還有愛心、珠寶或鑽石等設計，特定商品裡還藏著小驚喜，有Jolin愛犬屋虎、社長的造型插卡，將吸引粉絲搶購一波。

記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影

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巧克力 拿坡里

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