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鐵粉都衝了！《HELLO KITTY 50週年特展》7大展區一次看 拍爆貫穿兩樓的「超巨型HELLO KITTY」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁
圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁

三麗鷗粉絲都跟上沒？《HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧》夢幻登場，2024一整年都是HELLO KITTY慶生年，本次特展特別推出7大互動展區，邀請大家一同走進HELLO KITTY的世界，更有最大亮點「超巨型HELLO KITTY」，許多粉絲看到都直呼「會瘋狂」、「太可愛啦」。

圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁
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2024迎來超人氣三麗鷗大明星「HELLO KITTY」50週年，特別將今年一整年定為慶生年，相繼推出各式各樣的慶祝活動。而《HELLO KITTY 50週年特展》則於2023年底熱鬧開跑，計畫一路展至4/7，超長展期想打卡幾次就去幾次。

要前往的朋友請注意，本次特展推出「7大互動展區」，包含點出展覽核心的前導概念影片區、能夠深入認識角色的誕生故事區、多媒體趣味互動的知識探索區、特展重頭戲的50週年紀念區、可以拍好拍滿的百變互動區、遊戲挑戰的未來互動區及能留下祝福的生日祝福區等，這麼精彩的展區安排，這不得好好玩個一下午！

圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁
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圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁
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圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁
圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁

此外，特展中最大亮點「超巨型HELLO KITTY」更是非拍不可，大到直接貫穿展場一樓及二樓空間，身為資深三麗鷗粉絲，怎麼能錯過這麼巨大的HELLO KITTY呢？還有商品區讓你剁手手，一次把療癒好物帶回家。

除了每人入場時都能拿到的「疊色手作收藏小卡」外，每日前100名（不分平、假日）再送獨家「絢彩珍藏卡套」，鐵粉們當然要衝一波啦！而現場實照曝光後，也有不少外縣市的網友湧入敲碗「希望可以來高雄」、「來台中吧」。

圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁
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左為「疊色手作收藏小卡」、右為「絢彩珍藏卡套」。圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁
左為「疊色手作收藏小卡」、右為「絢彩珍藏卡套」。圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁

《HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧》展覽資訊

展覽日期：2023/12/30～2024/4/7

展覽地點：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文化創意產業園區 中4B館）

營業時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）、2024/2/9除夕休館

粉絲專頁：HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧

圖／HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧 粉絲頁
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