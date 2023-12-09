大明星都來了！「七股鹽山 x 三麗鷗」Hello Kitty攜酷企鵝、蛋黃哥驚豔亮相 打卡療癒鹽雕再送「聯名限定明信片」

三麗鷗鹽雕登場！「2023一見雙雕藝術季」將於12/16驚豔亮相，鹽雕與海廢雕塑作品一次看得到，最大亮點更是首度攜手三麗鷗大明星，Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥等統統化身鹽雕等著與大家相見歡，超長展期讓想前往參觀的遊客們能夠有裕餘安排行程。

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

圖／雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)粉絲頁

台南七股「2023一見雙雕藝術季」將自12/16起開跑，一路展至明年3/10，本次藝術季如同其名，能夠一次欣賞精美鹽雕及海廢雕塑創作，今年更首度與三麗鷗合作，特別展出「Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥」等人氣大明星，並結合在地元素，於七股鹽山共同打造9座富含想像的可愛作品，粉絲們記得一一打卡、拍好拍滿。

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圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

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此外，12/16、12/23、12/24每日11點起，只要穿戴與三麗鷗Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥相關之服飾或配件，至活動現場與鹽雕合照並上傳臉書打卡，即贈「一見雙雕ｘ三麗鷗」聯名限定明信片乙組（三日各限量200份）。活動期間持活動摺頁截角還能至七股遊客中心成功鹽體驗館兌換「鹽霜淇淋」乙支，數量有限、送完為止。準備出發，與三麗鷗一同展開又甜又鹹的小旅行！

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

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2023一見雙雕藝術季 活動資訊

展期：2023/12/16～2024/3/10

打卡活動：12/16、12/23、12/24每日11:00起，凡穿戴與三麗鷗Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥相關之衣服或配件，在活動現場與鹽雕合影並上傳個人臉書打卡，即贈「一見雙雕ｘ三麗鷗」聯名限定明信片乙組（三日各限量200份）

其他活動：活動期間持活動摺頁截角即可向七股遊客中心成功鹽體驗館兌換「鹽霜淇淋」乙支（數量有限、送完為止）

更多活動資訊：雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)

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