快訊

華府官員揭「陸恐攻台時間點」 蘇利文：美將為台海穩定挺身而出

亞錦賽／中華隊2:1險勝菲律賓晉冠軍戰 拚復仇日本挑戰第6冠

北一女學生轟上課批綠 區桂芝：沒有人需要為自己的立場道歉

大明星都來了！「七股鹽山 x 三麗鷗」Hello Kitty攜酷企鵝、蛋黃哥驚豔亮相 打卡療癒鹽雕再送「聯名限定明信片」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

三麗鷗鹽雕登場！「2023一見雙雕藝術季」將於12/16驚豔亮相，鹽雕與海廢雕塑作品一次看得到，最大亮點更是首度攜手三麗鷗大明星，Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥等統統化身鹽雕等著與大家相見歡，超長展期讓想前往參觀的遊客們能夠有裕餘安排行程。

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

圖／雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)粉絲頁
圖／雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)粉絲頁

台南七股「2023一見雙雕藝術季」將自12/16起開跑，一路展至明年3/10，本次藝術季如同其名，能夠一次欣賞精美鹽雕及海廢雕塑創作，今年更首度與三麗鷗合作，特別展出「Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥」等人氣大明星，並結合在地元素，於七股鹽山共同打造9座富含想像的可愛作品，粉絲們記得一一打卡、拍好拍滿。

圖／雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)粉絲頁
圖／雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)粉絲頁

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

此外，12/16、12/23、12/24每日11點起，只要穿戴與三麗鷗Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥相關之服飾或配件，至活動現場與鹽雕合照並上傳臉書打卡，即贈「一見雙雕ｘ三麗鷗」聯名限定明信片乙組（三日各限量200份）。活動期間持活動摺頁截角還能至七股遊客中心成功鹽體驗館兌換「鹽霜淇淋」乙支，數量有限、送完為止。準備出發，與三麗鷗一同展開又甜又鹹的小旅行！

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

圖／三麗鷗台灣官方粉絲團
圖／三麗鷗台灣官方粉絲團

2023一見雙雕藝術季 活動資訊

展期：2023/12/16～2024/3/10

打卡活動：12/16、12/23、12/24每日11:00起，凡穿戴與三麗鷗Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥相關之衣服或配件，在活動現場與鹽雕合影並上傳個人臉書打卡，即贈「一見雙雕ｘ三麗鷗」聯名限定明信片乙組（三日各限量200份）

其他活動：活動期間持活動摺頁截角即可向七股遊客中心成功鹽體驗館兌換「鹽霜淇淋」乙支（數量有限、送完為止）

更多活動資訊：雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)

圖／雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)粉絲頁
圖／雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)粉絲頁

延伸閱讀：

三麗鷗粉必衝！「酷洛米快閃店」插旗信義區 療癒好物一次逛到飽

開箱基隆新地標！ 超過60m的起重機造型「基隆塔」 搶先打卡港區美景、日夜風情一次收覽

三麗鷗 蛋黃哥 霜淇淋 熱門打卡 HelloKitty 台南旅遊

相關新聞

海拔最高精品酒店7990起！「環島之星 X 阿里山英迪格酒店」兩日自由行下殺　雙12再祭「一泊二食」快閃優惠現省9281

搶搭迪士尼列車！阿里山英迪格酒店為全台海拔最高的精品度假酒店，本次「環島之星 X 阿里山英迪格酒店」打造專案行程，易遊網祭出自由行兩日每人最低7,990元起！

大明星都來了！「七股鹽山 x 三麗鷗」Hello Kitty攜酷企鵝、蛋黃哥驚豔亮相 打卡療癒鹽雕再送「聯名限定明信片」

三麗鷗鹽雕登場！「2023一見雙雕藝術季」將於12/16驚豔亮相，鹽雕與海廢雕塑作品一次看得到，最大亮點更是首度攜手三麗鷗大明星，Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥等統統化身鹽雕等著與大家...

開箱基隆新地標！ 超過60m的起重機造型「基隆塔」 搶先打卡港區美景、日夜風情一次收覽

開箱基隆新地標！ 超過60m的起重機造型「基隆塔」 搶先打卡港區美景、日夜風情一次收覽

變身魔法師！三重「鴨鴨公園地景藝術展」12/9開展日限定打卡搶神祕小禮

一年一度的「鴨鴨公園地景藝術展」來啦！位於三重河濱的「鴨鴨公園」裡的可愛鴨鴨，換裝變身萌萌巫師、騎著飛天掃帚，一路要陪著大家迎接2024；開展當天還有表演及氣球達人秀等特別活動，怎麼到鴨鴨公園也告訴大家了，快跟著一起進入魔法世界吧！

來場老派約會！「飯店耶誕創意」整理包 3.6米高熱氣球、一秒飛紐約耶誕城

溫馨耶誕即將到來，各大飯店陸續點亮耶誕樹，並推出耶誕大餐與甜點饗客。今年還有各具創意的體驗與玩法，久違的「旅行」成為各家...

搶先開箱！ 超人氣團體YOASOBI合影肥大 「台灣寶可夢中心」提前曝光 粉絲嗨翻

搶先開箱！ 超人氣團體YOASOBI合影肥大 「台灣寶可夢中心」提前曝光 粉絲嗨翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。