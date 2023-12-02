三麗鷗粉必衝！「酷洛米快閃店」插旗信義區 「酷洛米見面會」今日限定登場
今年耶誕不可錯過的快閃店！三麗鷗人氣角色「酷洛米」降落北市信義區，推出為期12天的限定快閃店，酷洛米玩偶、吊飾等超多款療癒周邊一次逛過癮，今(2)日下午兩點還有人偶見面會，大人小孩都忍不住剁手手，直呼「太可愛啦」。
酷洛米快閃店於即日起至12/12可愛登場，落腳新光三越信義新天地A8館五樓，除了滿滿的酷洛米周邊外，還有滿額好禮大方送活動，單筆消費滿350元即贈限量壓克力小吊飾乙個，另外還有限量貼紙、造型鏡、可愛鑰匙圈及三麗鷗角色筆記本等療癒好物。此外，12/2下午2點更有「酷洛米見面會」，記得來和酷洛米拍照互動，打卡本月最萌快閃店，拍好拍滿留下美好回憶。
酷洛米快閃店
地址：台北市信義區松高路12號（新光三越信義新天地A8 5樓）
營業時間：例假日前一天11:00-22:00；平日11:00-21:30
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