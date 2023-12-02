冬季5大手搖新品！ 功夫茶×幻藍小熊聯名、Mr.Wish雙果QQ混搭、鶴茶樓花生粉角第2杯半價

甜點手搖控們快來瞧一瞧！ 5大品牌接力推出全新品項，有用喝的花生配料、當季應景草莓波波、與女團聯名的草莓特調，更厲害的是買飲料還能抽市價5千元以上的台北101跨年星空派對門票哦！

圖／鶴茶樓提供

可以喝的冬至甜品來了，「鶴茶樓」讓大家不煮湯圓也能輕鬆過冬至，最新推出「花生」粉角新口味，這是繼芝麻糊凍、泰奶凍、芝麻粉角後的新角色，同步推出「冬至粉角奶茶、花生粉角奶茶」2飲品，12/6開賣日，搭配以上兩杯任選，可享賣第2杯半價，每人限購兩組。

圖／鶴茶樓提供

◎功夫茶-幻藍小熊草莓特調

圖／功夫茶提供

「功夫茶」與人氣女團「「幻藍小熊GENBLUE」聯名推出2款草莓限定特調，更邀請「幻藍小熊GENBLUE」獨家站台擔任功夫茶西門町店「12/9一日店長」。

「小熊草莓雪莎」以手工草莓果醬加入冰淇淋打成綿密冰沙，再加上芝士奶蓋瞬間提升香氣，最後再撒上OREO餅乾；「小熊草莓慕斯」以重焙鐵觀音當作茶底製作濃郁奶茶，再加入手熬草莓果醬，將於全台門市限時一個月開賣。

圖／功夫茶提供

◎Mr.Wish-草莓季啵啵雙果混搭

圖／Mr.Wish提供

「Mr.Wish 鮮果茶玩家」最新推出2款雙果混搭超清新草莓飲品，分別為大湖草莓搭配手工熬煮的蜜桃果泥製成的「莓好桃氣」以及香甜柳橙與草莓完美交織的「莓好橙光」，雙重水果碰撞出全新味蕾享受。

還有咀嚼控會愛上的 Mr.Wish 獨家研發的驚喜加料「草莓啵啵」，一次飲盡大湖草莓的酸甜多汁與細緻果肉，今年冬季絕對不能錯過的草莓聖品！

圖／Mr.Wish提供

◎日出茶太-送101跨年星空派對門票

圖／日出茶太提供

「Chatime日出茶太」即日起推出2款芋椰新飲品，「芋椰珍珠西米露」將紮實手作芋泥融入濃醇、風味特殊的椰奶，Q彈珍珠與西米露在嘴裡碰撞出多重口感；「芋芋奶茶西米露」則以日出茶太的經典奶茶，添入手作芋泥及西米露雙重口感超過癮。

歲末迎新，日出茶太祭出好康活動，即日起至12月17日，加入LINE會員並至日出茶太門市購買任一芋椰新品，即可抽「2023 TAIPEI 101跨年星空派對門票兩張」(市價5,600元)，一人中獎雙人同行。12月29日至2024年1月12日，推出線上「2024運勢抽抽卡」，好禮包含飲品免費兌換券、買一送一券、第二杯7折等；日出茶太官方帳號LINE會員於2024年1月1日限量放送2024張飲料買一送一券(適用1月1日至1月7日)，手刀搶記得設鬧鐘。

圖／日出茶太提供

◎木昂手作-美拉德焦糖風奶茶系列

圖／木昂手作提供

「木昂手作」推出冬季流行手搖，充滿「美拉德風格」的4款奶茶系新品，共有鮮奶紅茶、鮮奶綠茶、鮮奶烏龍茶、鮮奶青茶，即日起至12月31日，於全台門市或外送平台單筆消費滿額100元，即可獲得抽獎券一張，消費愈多中獎機率愈高，更加碼送價值12萬5的偉士牌機車和Iphone 15，超狂活動等你來。

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