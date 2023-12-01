３大草莓系超繽紛！ 「PAUL」推草莓可頌搭烤雞大餐、「朗芙」草莓巴斯克乳酪、「beard papa’s」爆餡草莓泡芙

超繽紛！ 迎向耶誕時刻加上應景草莓季，烘焙甜點界紛紛祭出手藝打造「草莓系列甜點」，「PAUL」首推草莓甜點搭烤雞大餐、「朗芙」草莓巴斯克乳酪、「beard papa’s」爆餡草莓泡芙，每一款都吸睛地讓人捨不得吃，快拉身邊的草莓控、點心控們一起入圈！

⊙「PAUL」首推聖誕烤雞大餐與草莓系甜點

來自法國的《PAUL法國麵包甜點沙龍》，帶來全台最好吃的聖誕草莓系甜點，非常應景的「草莓雪人泡芙」，以法國直送的泡芙殼加入杏仁片，再夾入新鮮草莓擠上香濃奶油香緹餡，可愛到爆炸；好吃的法國草莓可頌，麵糰反覆翻摺打造蓬鬆口感，結合草莓與濃郁香草餡，酸甜迷人。

圖／PAUL提供

大人系甜點的「蒙布朗伯爵巧克派」，嚴選法國直送的千層派皮發揮，搭配香濃巧克力、栗子結合鮮奶油打造濃郁口感；PAUL今年的樹幹蛋糕「綠柚紅莓」更為創新，整體風味以日本小山園抹茶、草莓柚子醬、草莓白巧克力慕斯交織而成，清爽幕斯口感，一碰到舌尖即化開。

首次隆重推出可鹹又可甜組合的「聖誕烤雞雙人套餐」，為回饋PAUL粉絲，雙人套餐只要1,299元(需於兩天前預訂)，包含前菜、主餐、飲品，還能補差額升級紅/白酒、啤酒，來場大快朵頤的美食饗宴！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／PAUL提供

圖／PAUL提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

⊙「朗芙」推出新品2023聖誕派對草莓甜點蛋糕

圖／黑浮餐飲集團提供

黑浮餐飲集團旗下甜點品牌「La Fruta朗芙法式甜點」全新推出2款2023年聖誕限定草莓新品蛋糕，「草莓聖誕巴斯克乳酪蛋糕」特選澳洲蓓格鮮奶油搭配酸甜顆粒草莓醬，每一口能吃到綿密濃郁的草莓巴斯克；「法式夢幻花園草莓塔」酥脆塔皮搭配酸甜的覆盆子醬，把雲朵般綿密的草莓鮮奶油、新鮮草莓搭配藍莓以及白巧克力小花點綴。

圖／黑浮餐飲集團提供

⊙「beard papa's」鬍子爺爺限定開賣草莓泡芙

圖／beard papa's提供

beard papa's自12月1日至12月31日期間，限時推出「草莓泡芙」，內餡以鮮奶油搭配草莓果餡、草莓粉調製而成，帶來酸甜清新的香氣。共計有日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、MINI泡芙與蜂蜜奶油等5種餅皮可以選擇，每顆75元起。其中「蜂蜜奶油」是將經典日式泡芙皮沾裹蜂蜜奶油醬，更添濃郁香氣。12月1日至12月3日期間，凡至指定門市消費滿599元，即可獲得「香草奶酥醬」1瓶，價值380元，每人最多贈2瓶，送完為止。

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