冬日暖心３饗宴！ GODIVA「迦納熱巧克力」小七獨家開賣 kafeD「聖誕帽」、85℃「薑餅人蛋糕」打造聖誕甜點

迎接冬日的療癒暖心聖品快看這裡！ GODIVA百年巧克力帶來最新迷人風味的迦納熱巧克力，即將於7-ELEVEN獨家限量上市；kafeD熱銷人氣甜點「聖誕帽」強勢回歸，加碼推出5款聖誕期間限定甜品及飲品；85℃與超人氣「薑餅人王國」首度聯名帶來一系列充滿聖誕氛圍的蛋糕甜品，讓這個冬季的耶誕氣氛更加濃郁暖心。

⊙「GODIVA迦納熱巧克力」帶來冬季溫暖奢華享受

圖／GODIVA提供

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出由巧克力大師 Chef Sebastien Bauer精心研製，甄選來自西非迦納、擁有獨特濃厚口感的可可豆，加上GODIVA百年巧克力工藝製作集香味、絲滑於一杯「GODIVA迦納熱巧克力」，將於11/29在7-ELEVEN獨家限量開賣！延續前二年洗版IG的GODIVA迷你造型杯塞風潮，這次更推出可愛兼具實用性的「造型磁鐵」，快來將藏GODIVA尊貴的精神象徵小物。

圖／GODIVA提供

自11/29起，只要前往7-ELEVEN購買GODIVA迦納熱巧克力或CITY CAFE大杯以上飲品即可獲得「暖冬CITY集點GO」點數，集滿4點就能以399元加價獲得限量GODIVA經典法蘭絨毛毯(價值1,500元)，至明年2024/3/31前，憑GODIVA杯套折價券至全台GODIVA門市再享滿300元折50元優惠！

⊙「kafeD 咖啡滴」全新5款聖誕甜點精緻亮相+「聖誕帽」強勢回歸

圖／kafeD提供

德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」帶來聖誕節期間限定美食，3款甜點「聖誕球」、「聖誕樹」、「聖誕帽」，加2款「潘朵尼尼」和「醉了帶我走」特製飲品，每一款濃郁絲滑的口感，搭上精緻可愛外型，成就了美妙的視覺和味覺雙重饗宴。

其中「醉了帶我走」愛爾蘭咖啡中加入橙酒及巧克力的大人系飲品，將於台中水湳旗艦店、台中新光、台北信義 A8、台北鑽石塔門市販售。而kafeD去年聖誕推出廣受消費者好評的「聖誕帽」，憑藉熱銷高人氣將在今年的聖誕期間於台北 101 門市獨家販售，是kafeD最多層次的酸甜風味共譜的一款聖誕甜點。

圖／kafeD提供

kafeD 今年冬天也希望邀請大眾「⼀起『Ｏ』圈起來」，傳遞冬日裡的暖陽，讓社會成為一個正向循環的圓。即日起至12/31，於全台 kafeD ⾨市購買任⼀聖誕飲品及甜點組合，結帳時秀出「圈起來」手舉牌影片，即可立即享新台幣50元折扣！12月登場的聖誕公益計畫「Hoop & Hope」，全台門市每賣出一杯咖啡即會捐贈新台幣1元給社團法人臺灣圓愛全人關懷協會，作為孩童們的教育基⾦。

⊙「85℃攜手薑餅人王國」強勢推出多款聖誕氛圍節慶蛋糕

85℃與超人氣「薑餅人王國」首度聯名合作，推出聖誕造型蛋糕，推出兩款獨家聯蛋糕「薑餅人勇抱冬日」與「薑餅人莓好聖誕」，還有「雪花精靈」與「麋鹿黑森林」等款款都充滿聖誕氛圍。

圖／85℃提供

台中公益店、大雅學府店、永和頂溪店、台北景美店及高雄富國店5間直營門市，現場擺放薑餅人王國大型公仔，購買蛋糕的同時，和可愛的薑餅人拍照打卡留下美好紀念。11/23至12/25，聖誕主題切片蛋糕第二件八折優惠(價低者折、限門市現場購買)，檔期期間到85度C購買聯名款整模蛋糕，還可獲得1張薑餅人王國虛擬寶物小白單。

註冊85Cafe App會員，買任一聯名款蛋糕即可自動抽薑餅人王國周邊好禮，共21名，有盲盒公仔、軟糖熊玩偶、積木城堡組、每筆消費為一次抽獎機會，消費越多中獎機會越大！

圖／85℃提供

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