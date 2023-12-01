人氣飲品「買一送一」！ 爽喝星巴克、麻古、CoCo、得正 「這一家」還可抽台北101跨年派對
手搖控看過來！ 迎接12月首週週末，幫大家準備好各平台通路的人氣飲料「買一送一」！無論到店購買，或用外送平台Uber Eats、foodpanda、foodomo，都能划算喝到星巴克、得正、麻古、CoCo、樂法等6大手搖飲買1送1優惠，其中日出茶太更祭出市價5600元的101跨年星空派對門票抽獎，好康統統追起來！
●星巴克
星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元、特大杯「美式」兩杯優惠價125元，還有超划算的特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元。
●麻古茶坊
麻古茶坊限定外送平台Uber Eats「買一送一」好康，即日起至12月5日蜜桃奶茶買一送一。提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。
●CoCo都可
CoCo都可即日起至12月4日，在foodpanda上獨家祭出秋冬限定日焙蕨餅奶茶(L)、莓果派對(L)「買一送一」。提醒大家，優惠限同品項，售完為止。
●得正
得正即日起至12月5日，於實體門市、外送平台Uber Eats、你訂Nidin同步推出七週年限定優惠「檸檬美式春烏龍買一送一」。提醒大家，聯名商品限定回歸，每日售完為止。
●樂法 Le Phare
樂法 Le Phare限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，林華泰鐵觀音奶茶、柳橙鮮綠都有「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。
●日出茶太
日出茶太歲末迎新，即日起至12月17日，凡加入LINE會員並至門市購買任一芋椰新品，即可抽「2023 TAIPEI 101跨年星空派對門票兩張」(市價5600元)，一人中獎雙人同行。此外，日出茶太針對官方帳號LINE會員於2024年1月1日限量發放「2024張飲料買一送一券」(適用1月1日至1月7日)，數量有限送完為止。
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．爽喝29天！ 星巴克耶誕數位體驗「買一送一」來了、門市購物派對「全品項85折」
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