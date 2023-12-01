快訊

停火時間到！以軍宣布重新開戰 稱「哈瑪斯違反協議」

吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

推廣城市觀光…桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人氣飲品「買一送一」！ 爽喝星巴克、麻古、CoCo、得正　「這一家」還可抽台北101跨年派對

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

手搖控看過來！ 迎接12月首週週末，幫大家準備好各平台通路的人氣飲料「買一送一」！無論到店購買，或用外送平台Uber Eats、foodpanda、foodomo，都能划算喝到星巴克得正、麻古、CoCo、樂法等6大手搖飲買1送1優惠，其中日出茶太更祭出市價5600元的101跨年星空派對門票抽獎，好康統統追起來！

●星巴克

星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元、特大杯「美式」兩杯優惠價125元，還有超划算的特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元。

圖／星巴克咖啡同好會
圖／星巴克咖啡同好會

●麻古茶坊

麻古茶坊限定外送平台Uber Eats「買一送一」好康，即日起至12月5日蜜桃奶茶買一送一。提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

●CoCo都可

CoCo都可即日起至12月4日，在foodpanda上獨家祭出秋冬限定日焙蕨餅奶茶(L)、莓果派對(L)「買一送一」。提醒大家，優惠限同品項，售完為止。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

●得正

得正即日起至12月5日，於實體門市、外送平台Uber Eats、你訂Nidin同步推出七週年限定優惠「檸檬美式春烏龍買一送一」。提醒大家，聯名商品限定回歸，每日售完為止。

圖／得正粉絲頁
圖／得正粉絲頁

●樂法 Le Phare

樂法 Le Phare限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，林華泰鐵觀音奶茶、柳橙鮮綠都有「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。

●日出茶太

日出茶太歲末迎新，即日起至12月17日，凡加入LINE會員並至門市購買任一芋椰新品，即可抽「2023 TAIPEI 101跨年星空派對門票兩張」(市價5600元)，一人中獎雙人同行。此外，日出茶太針對官方帳號LINE會員於2024年1月1日限量發放「2024張飲料買一送一券」(適用1月1日至1月7日)，數量有限送完為止。

延伸閱讀：

爽喝29天！ 星巴克耶誕數位體驗「買一送一」來了、門市購物派對「全品項85折」

茶迷必追！ 台中喜道超療癒「冒煙小茶壺」 加購芝麻系手搖「迷你版朱砂茶壺」帶著走

星巴克 買一送一 得正 跨年 CoCo

相關新聞

全家便利商店三度攜手「畬室」！「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」重磅回歸　還有「Let’s Café畬室醇香巧克力飲」

巧克力控注意，全家便利商店巧克力夢幻逸品經典再現！今年冬日，「全家」再度攜手獲多項國際大獎的精品巧克力品牌「YU CHO...

人氣飲品「買一送一」！ 爽喝星巴克、麻古、CoCo、得正　「這一家」還可抽台北101跨年派對

人氣飲品「買一送一」！ 爽喝星巴克、麻古、得正、CoCo　這一家還可抽101跨年派對

草莓季來了！八月堂「聖誕可頌」限定開賣 最經典「草莓卡士達可頌」領軍草莓新品即將登場

草莓季要來了！八月堂即日起推出兩款「聖誕可頌」，吃得到應景酸甜草莓，還有聖誕樹造型可頌超可愛，更有草莓系列可頌即將登場，甜食控們可別錯過啦！

湯圓控開吃！清原「湯圓季」暖心登場 「4種湯圓+4款湯底」隨你配 加碼再抽湯圓獨享券

又到了吃湯圓的季節！國內甜品芋頭霸主「清原」因應時節推出「湯圓季」，加碼新品「大湯圓」，搭配四種湯底，客製化專屬熱甜湯，加碼再抽...

暖冬就靠它！全聯冬日隱藏版「黑糖薑茶」買一送一 網激推新喝法狂讚：好喝

暖冬神級飲品買一送一！全聯福利中心的暖冬經典飲品「黑糖薑茶」受到網友推薦引發討論，更是內行人的必買口袋清單，現在還有買一送一...

冬日暖心３饗宴！ GODIVA「迦納熱巧克力」小七獨家開賣 kafeD「聖誕帽」、85℃「薑餅人蛋糕」打造聖誕甜點

冬日暖心饗宴！ GODIVA「迦納熱巧克力」小七獨家開賣 kafeD「聖誕帽」、85℃「薑餅人蛋糕」打造聖誕甜蜜氣氛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。