茶迷必追！ 台中喜道超療癒「冒煙小茶壺」 加購芝麻系手搖「迷你版朱砂茶壺」帶著走

台中在地知名手搖飲料「喜道」，每每推出新品都充滿新意，最新登場的「冒煙小茶壺奶茶」超療癒，杯蓋頂的小茶壺飄出一陣陣白色煙霧，一推出就吸引眾人眼球，這是最新「芝麻系列」飲品才可加購的特製小茶壺，快轉給茶飲控們嘗鮮喝起來！

圖／翻攝喜道 START TEA 臉書、IG@chun_vision授權

喜道新品上市推出的「芝麻x湯圓x烏龍」系列，以烏龍茶湯為基底，濃郁黑芝麻加滿滿，還提供「免費」加入小湯圓，共有芝麻烏龍奶茶、芝麻烏龍鮮乳、湯圓芝麻鮮乳3款飲品。

伴著芝麻系列奶茶登場的是「冒煙小茶壺」，以朱砂製作，將真的茶壺特製為「迷你版喜道小茶壺」加裝於杯蓋上，限定為芝麻系列飲品可以59元來店加購帶走它！

圖／IG@chun_vision授權

圖／翻攝喜道 START TEA 臉書

喜道 Start Tea

地址：台中市西區中美街337號

營業時間：10:00-20:00（週六公休）