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爽喝29天！ 星巴克耶誕數位體驗「買一送一」來了、門市購物派對「全品項85折」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖/摘自星巴克官網、星巴克數位體驗活動網頁
圖/摘自星巴克官網、星巴克數位體驗活動網頁

星粉們年末最期待的耶誕數位體驗又來了！星巴克自12/2至12/28開跑「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」，11/30起完成體驗遊戲可預先領券，連續29天抽買一送一、第二杯半價等好康；另外，12/1至12/12還有門市耶誕購物派對「全品項85折」快來追！

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克年末推出「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」，於12/2至12/28期間，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得專屬優惠，爽喝「買一送一、第二杯半價」等好康。明天(11/30_起可預先領券，兌換期間為獲券日後2天，12/2開始兌換，最後兌換至12/30止，每日兌換時間為11:00至20:00。

提醒大家，活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送、電話預訂及行動預點服務；機場、休息站、車站等部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

Bearista熊杯架爆米花收納組。圖／星巴克提供
Bearista熊杯架爆米花收納組。圖／星巴克提供

另，星巴克於12/1至12/12推出「PARTY TIME! 經典且美好 耶誕購物派對」活動，可享「全品項85折」優惠(不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值)；活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得滿額贈「特大杯好友分享優惠券」一張(可累贈)。

提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準；活動不適用於外送平台、行動預點服務，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

另外，路易莎咖啡限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，包括錫蘭紅茶、薰香綠茶、精選英式紅茶都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店及品項為準。

圖／路易莎提供
圖／路易莎提供

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星巴克 買一送一 派對

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