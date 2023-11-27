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IKEA「熊熊包」免掏錢帶回家！12月限定必吃「厚巧克力霜淇淋」銅板價開賣 再冷都要吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自韓國IKEA官網、IKEA宜家家居粉絲團
圖／摘自韓國IKEA官網、IKEA宜家家居粉絲團

超萌熊熊包來了！IKEA把可愛熊熊變成包包，可以背在身上當裝飾還能攜帶小東西，完成一招不用掏錢就有機會擁有！此外，IKEA也將在12月推出新口味「厚巧克力霜淇淋」，每支20元，超值銅板價天冷也要吃～

圖／IKEA宜家家居粉絲團
圖／IKEA宜家家居粉絲團

IKEA「熊熊包」現身，把療癒熊熊變成實用又可愛的小背包，背上身不僅Q萌還能裝得下零錢、無線耳機等小東西，想要得到還不用花錢，只要在11月30日前完成首次串聯宜家卡綁定，就有機會得到這款熊熊小廢包，許多網友看到都直呼「超可愛」、「拿來裝可愛」，還沒綁定的朋友記得趕快試試手氣喔。

圖／IKEA宜家家居粉絲團
圖／IKEA宜家家居粉絲團

不僅如此，IKEA每逛必吃的美食小站霜淇淋也將於12月推出新品「厚巧克力霜淇淋」，一支20元，預計最快下週就會陸續開賣，準備打卡開吃冬季必嘗的巧克力霜淇淋，限定要吃爆。

巧克力霜淇淋示意圖。圖／摘自韓國IKEA官網
巧克力霜淇淋示意圖。圖／摘自韓國IKEA官網

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