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蘋果牛奶霜淇淋！青鳥旅行「蜜香蘋果蛋捲」清新登場 加碼「2款新品蛋捲霜淇淋」只在這門市吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／青鳥旅行官網及粉絲頁
圖／青鳥旅行官網及粉絲頁

以灌餡蛋捲聞名的超人氣伴手禮青鳥旅行」推出全新「蜜香蘋果系列」，清新酸甜搭配果乾層次豐富。同樣人氣紅不讓的「蛋捲霜淇淋」也獨家開賣兩款新口味，能夠一次滿足喜歡果香及茶香的朋友。

新品「蜜香蘋果蛋捲」一口咬下果香伴隨茶香，甜酸滋味在口中蔓延。圖／青鳥旅行粉絲頁
新品「蜜香蘋果蛋捲」一口咬下果香伴隨茶香，甜酸滋味在口中蔓延。圖／青鳥旅行粉絲頁

圖／青鳥旅行官網
圖／青鳥旅行官網

台中必買伴手禮「青鳥旅行」主打灌餡蛋捲，尤以肉鬆蛋捲及花生粒粒蛋捲特別熱銷，現在更推出全新「蜜香蘋果蛋捲」，果香伴隨茶香，酸甜滋味吃了不膩，像有魔力般讓人一根接一根。而品牌的蝴蝶酥也有擁護者，新口味「蜜香蘋果蝴蝶酥」預計於12月開賣，喜歡涮嘴蝴蝶酥的屆時可別忘了手刀嘗鮮囉！

蜜香蘋果蝴蝶酥預計在12月和大家見面。圖／青鳥旅行粉絲頁
蜜香蘋果蝴蝶酥預計在12月和大家見面。圖／青鳥旅行粉絲頁

此外，青鳥旅行除了消費者喜愛的各色伴手禮外，貨真價實的「蛋捲霜淇淋」也掀起一股打卡熱潮，繼珍珠奶茶蛋捲霜淇淋後，青鳥旅行更在台中國美概念店獨家販售「蘋果牛奶蛋捲霜淇淋」及「蜜香紅茶蛋捲霜淇淋」兩種新口味，不僅吃得到以灌餡蛋捲為基底製成的升級版「蜜香紅茶蛋捲甜筒」，還能嘗到蘋果精華與北海道鮮乳碰撞出的迷人風味，以及蜜糖跟飽滿茶香交織的幸福感。

蘋果牛奶蛋捲霜淇淋，售價120元。圖／青鳥旅行官網
蘋果牛奶蛋捲霜淇淋，售價120元。圖／青鳥旅行官網

蜜香紅茶蛋捲霜淇淋，售價120元。圖／青鳥旅行官網
蜜香紅茶蛋捲霜淇淋，售價120元。圖／青鳥旅行官網

兩款新口味霜淇淋搭配升級版「蜜香紅茶蛋捲甜筒」。圖／青鳥旅行官網
兩款新口味霜淇淋搭配升級版「蜜香紅茶蛋捲甜筒」。圖／青鳥旅行官網

青鳥旅行 台中國美概念店

地址：台中市西區五權西路一段77號（台中美術館對面）

營業時間：一樓蛋捲霜淇淋｜11:00-19:00；二樓蛋捲禮盒｜11:00-20:00

粉絲專頁：青鳥旅行．蛋捲的100種可能

青鳥旅行台中國美概念店。圖／青鳥旅行官網
青鳥旅行台中國美概念店。圖／青鳥旅行官網

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蛋捲 霜淇淋 青鳥旅行 伴手禮 甜點 蝴蝶酥

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