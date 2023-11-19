不只6元小確幸！全聯「隱藏版漢堡包」再掀熱議 內行人讚「這款」更好吃
好評再掀熱議！不少人喜歡到全聯福利中心挖寶撿便宜，隱藏版「漢堡包」曾在社群發酵引發討論。近日，又有網友再解鎖全聯的銅板價「漢堡包」，吸引網友回響，紛紛回應「這款推推」、「居家必備」等。
全聯隱藏版「漢堡包」曾引發網友討論，大讚它的超高CP值。有網友表示，自己廚藝普普，但每天都很用心準備三餐，特別解鎖這款只要6元的方便「漢堡包」製成美味漢堡，該貼文曝光後吸引網友留言，直呼這款漢堡包「便宜又好吃」、「這個很讚，買很多次了」。由於漢堡包太搶手，也有網友表示跑了兩家都撲空沒買到，建議「早上去買機會比較大」。
此外，另有網友分享三入裝的「美式漢堡」，平均一個14元，雖然價格稍高，但有內行人稱「這種漢堡包更好吃」，不妨也能買回家試試看。
延伸閱讀：
．美式10元！全家私品茶「慢煮焦糖奶茶」嘗鮮再折價 全聯「咖啡買1送1」銅板價 還有星巴克一日「2杯6折」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言