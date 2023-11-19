不只6元小確幸！全聯「隱藏版漢堡包」再掀熱議 內行人讚「這款」更好吃

好評再掀熱議！不少人喜歡到全聯福利中心挖寶撿便宜，隱藏版「漢堡包」曾在社群發酵引發討論。近日，又有網友再解鎖全聯的銅板價「漢堡包」，吸引網友回響，紛紛回應「這款推推」、「居家必備」等。

全聯超市。聯合報系資料照

全聯隱藏版「漢堡包」曾引發網友討論，大讚它的超高CP值。有網友表示，自己廚藝普普，但每天都很用心準備三餐，特別解鎖這款只要6元的方便「漢堡包」製成美味漢堡，該貼文曝光後吸引網友留言，直呼這款漢堡包「便宜又好吃」、「這個很讚，買很多次了」。由於漢堡包太搶手，也有網友表示跑了兩家都撲空沒買到，建議「早上去買機會比較大」。

圖／摘自「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友高鈺華)

圖／摘自「我愛全聯-好物老實説」臉書社團(網友Andrea Yang)

此外，另有網友分享三入裝的「美式漢堡」，平均一個14元，雖然價格稍高，但有內行人稱「這種漢堡包更好吃」，不妨也能買回家試試看。

「美式漢堡」也受到消費者喜愛。圖／全聯福利中心提供

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