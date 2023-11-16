美式10元！全家私品茶「慢煮焦糖奶茶」嘗鮮再折價 全聯「咖啡買1送1」銅板價 還有星巴克一日「2杯6折」

奶茶控衝超商！全家便利商店推出「私品茶x福爾摩沙茶館」限定販售新品「慢煮焦糖白奶茶/紅奶茶」，即日起享嘗鮮價，自備環保杯再折5元；而全聯福利中心也有週末「美式/拿鐵買一送一」，同享環保杯折扣。還有星巴克11/17單日限定「2杯6折」，看準優惠就開喝。

全家便利商店推出限量耶誕杯款與4款限量耶誕杯塞，以及《BIG》聯名杯套。圖／全家便利商店提供

全家便利商店私品茶推出限定飲品「慢煮焦糖白奶茶/紅奶茶」，天然甘蔗糖液加入決明子一同熬煮，分別搭配高雅白烏龍茶或溫潤福爾摩沙紅茶，每一口都順滑清香，即日起至12/12可享嘗鮮價59元（原價65元），自備環保杯再折5元。另，為迎耶誕節，即日起購買Let’s Café或私品茶全品項任一杯，即可以9元加購「耶誕杯塞」，有薑餅人、雪人、耶誕老人、麋鹿等4款造型，還能磁吸組合牽手手超療癒。

圖／全家FamilyMart粉絲頁

而全聯福利中心則推出咖啡買一送一，每週六、日於全聯OFF COFFEE門市購買「熱美式/熱拿鐵買一送一」，自帶飲料杯還能再享5元折扣（贈送之品項不提供自帶杯優惠），優惠加上自帶杯折扣，美式最低兩杯只要20元，活動截至2024/1/4。

全聯OFF COFFEE冰/熱美式原價25元、冰/熱拿鐵原價35元。圖／全聯福利中心官網

此外，還有星巴克11/17一日限定「2杯6折」，活動當日至星巴克購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，即享優惠，更包含消費者最愛的星冰樂全系列，週五開喝準備迎接美好週末。

圖／星巴克官網

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