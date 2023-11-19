必吃奔牛堡、鐵板麵！ 高雄鳳山早午餐聯名白爛貓 迎接朝氣滿分的一天

位於鳳山區鎮南里南正二路上的【弘爺漢堡－鳳山南正店】，店內不但販售多款中西式餐點，餐點、套餐品項多元與物超所值的料理，即便才剛開幕沒多久，就成功吸引在地居民前來光顧，店家也十分用心，注重與客人之間的服務，也改善傳統早餐店用餐的環境，將廚房與客用區畫分出來，讓消費者在品嘗美食之餘，不會吸到油煙味，一大清早來到弘爺漢堡就能迎接一個美好清新的開始。

內用空間都以四人座椅為主，環境明亮又整潔，現在弘爺聯名白爛貓的系列活動，所以在裝潢上面都有白爛貓的元素，壁紙以及禮品的擺設都充滿許多趣味，讓人品嘗餐點的時候也能感到放鬆悠閒的氛圍。

店內除了有招牌人氣組合套餐，也有小點、飲品的選擇，另外店家每日也有實惠特餐，每天不一樣的美味組合，讓客人每天都有不同的驚喜。

一號餐－美式奔牛堡套餐

經典招牌的美式牛肉堡，內餡使用牛絞肉搭配弘爺獨家配方，以黃金比例製成的4盎司漢堡排，並夾上許多生菜、番茄、洋蔥以及起司片增添豐富口感，鮮嫩入味的肉排淋上蜂蜜芥末醬，配上清爽的時蔬平衡風味，讓喜愛吃漢堡的饕客們直呼過癮！

套餐搭配美式脆薯、飲品，使得餐點份量十足又具飽足感，讓美式奔牛堡套餐帶給消費者元氣滿滿的早晨食光。

套餐均附中杯飲品，可加價選購其他飲品以及升級大杯。

里肌鐵板麵套餐

店內超人氣的鐵板麵有黑胡椒醬、蘑菇醬兩種口味選擇，麵條充分吸收濃郁的醬汁，軟硬適中非常順口，搭配上小黃瓜絲、煎蛋以及香煎肉排，經典的美味輕鬆上桌，每口都充滿豐富的滋味，令人大快朵頤！

墨西哥捲餅

鹹鹹甜甜充滿蛋香的墨西哥捲餅，讓消費者有不一樣的早餐新選擇，薄脆的餅皮捲起豐富的內餡再搭配千島醬，外酥內軟的滋味讓捲餅增添多種層次的口感，一口咬下，香氣四溢，獨特的滋味令人回味無窮！

巧克力厚片

深受小朋友喜愛的厚片系列，將鬆軟厚片抹上濃郁巧克力醬再烤至酥脆，一上桌就能聞到香甜的風味，烘烤後的口感香酥誘人，每口都充滿甜蜜的感覺，讓人一口接一口停不下來！

炸物拼盤

經典的美式脆薯以及雞塊，銅板價格一次滿足，沾點酸酸甜甜的番茄醬，無論是當成小點還是早餐，都讓人忍不住一口接一口，越吃越涮嘴。

飲品

店內也有多種平價飲品可供選擇，無論是紅茶、奶茶、米漿、益菌豆漿應有盡有，現在弘爺聯名白爛貓的活動，杯子上印有多款白爛貓的表情包，也是許多愛貓人士的收藏品呢！

【弘爺漢堡－鳳山南正店】的老闆夫婦本業為翡翠珠寶業 ，由於受到疫情的影響，讓夫妻興起了餐飲創業的想法。考量到品牌的好口碑以及餐點的多樣性，所以選擇弘爺漢堡作為加盟的品牌，在這早餐店林立的街道，雖然開店不久，但夫妻倆用熱情款待的服務以及精緻的餐點，讓消費者一天的開始充滿正能量，成為當地許多饕客們早午餐的首選！

目前弘爺漢堡聯名白爛貓舉辦消費抽獎活動，從2023/10/15起，為期兩個月的活動期間，推出了多款白爛貓早餐包裝，餐具的外觀不但更有特色也有紀念收藏性，讓可愛的白爛貓陪你吃早餐！各門市的刮刮卡數量有限，有興趣的朋友趕緊手刀參加！





弘爺漢堡－鳳山南正店

店家地址:高雄市鳳山區南正二路53號1樓

營業時間:06:00-13:00 周三公休

店家電話:078410978

粉絲專頁:https://bit.ly/3slWGXc





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