巧克力霜淇淋要來了！全家12月攜手畬室再推「巧克力霜淇淋」 年底前「憑票券買一送一」優惠別遺漏

巧克力要來了！到了月底，又開始有不少人討論起全家便利商店霜淇淋新口味，根據網路上資訊指出，12月新口味將是深受大眾喜愛的經典之最「巧克力霜淇淋」，並再度與「畬室」聯名攜手打造，許多網友已經迫不及待，直呼「吃爆」、「這個要吃」。

全家便利商店Fami!ce霜淇淋於2022年底攜手「畬室」推出「濃黑巧克力霜淇淋」。記者陳立儀／攝影

廣受關注的全家Fami!ce霜淇淋12月新口味曝光，本次將再攜手台灣精品手工巧克力品牌「畬室」推出巧克力系霜淇淋，讓不少人十分期待。去年12月，全家與畬室聯名推出「濃黑巧克力霜淇淋」掀起熱議與打卡風潮，直到今年仍有不少人想撿漏碰運氣看能不能再嘗到巧克力霜淇淋。而下月將迎來全家「巧克力霜淇淋」，預計在12月5日於各門市開賣，霜淇淋控都表示「必須吃」、「終於回來了」。

此外，於12/31前，憑「FamiPort票券」還能享霜淇淋買一送一的優惠，有票券在手的朋友可別錯過囉！

全家便利商店於2021年首度與台灣精品巧克力品牌「畬室」聯名推出「橙香巧克力霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

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