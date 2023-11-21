這樣做太強了！網曝好市多「綜合蝦漿組」料理新招 引出老饕讚：一次買3包

花枝蝦漿隱藏版作法！不少網友會在臉書社團討論各賣場的近期好物與優惠資訊，有名網友就分享了好市多販售的「花枝蝦漿」，創意烹調新法吸引網友留言「沒想到可以變化成這樣，版主太強了」、「原來還能這樣料理」，巧手變化新佳餚。

網友創意發想，將花枝蝦漿製成蝦餅夾入漢堡中。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團(網友Omimi Huang)

有網友分享好市多這款「宏裕行花枝蝦漿」與獨門作法，原PO將特價時購入的花枝蝦漿混合一些蔬菜煎成蝦排，搭配起司、煎蛋及生菜製成漢堡，早餐直接大升級，貼文配上可口美圖，吸引網友目光並掀起熱議，有人回應大讚「好有創意喔」、「用花枝蝦漿做成花枝蝦排，好方法」，提供大家創新又美味的料理新手法。另外，也有網友大推該款花枝蝦漿，表示「真的很好吃，特價一次買3包」，直接擠入煎鍋壓扁煎熟，不沾手又好吃。

花枝蝦漿料理新手法被網友讚「好巧的手」。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團(網友Omimi Huang)

網友推薦好市多販售的「宏裕行花枝蝦漿」。圖／好市多官網

綜合花枝漿組裡含花枝蝦漿及墨魚花枝漿兩種口味各三入。圖／好市多官網

除了將蝦漿變化製成蝦排外，也有網友好奇漢堡包是哪款，原來就是近日推薦過的全聯隱藏版「美式漢堡」，不僅便宜實惠又好吃，自製豪華早午餐實現漢堡自由。

全聯「美式漢堡」再度被網友cue到。圖／全聯福利中心提供

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