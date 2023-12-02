快訊

吳欣盈捲國籍疑雲…若屆時變成藍綠對壘？趙少康這樣看

台電承包商疏失釀國道1死4傷悲劇 高公局：施工未核准也無通報

耶誕活動再加一！「草悟系聖誕村」市集唱片裝置音樂派對統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／草悟系提供
圖／草悟系提供

耶誕活動再加一！歡樂的耶誕季即將降臨台中，2023「草悟系聖誕村PARKLANE CHRISTMAS」自11月24日至明年01月02日綻放，今年以「耶誕紅通通」為主題，帶來了一場充滿熱鬧歡樂的盛宴，中部人一定要體驗一下耶誕氛圍。

圖／草悟系提供
圖／草悟系提供

第14屆的草悟系聖誕村為草悟道注入了歲末歡樂氛圍，展現出巨型療癒萌犬、勤美誠品的耶誕帽泡泡裝置、金典綠園道商場的禮物加工坊，以及PARK2的唱片行市集和冬日音樂派對，一系列活動絕對滿滿耶誕節氣氛，

圖／草悟系提供
圖／草悟系提供

圖／草悟系提供
圖／草悟系提供

而在12/16，PARK2草悟廣場將迎來另一波高潮，國內外唱片行市集成為焦點。由台灣卡帶專賣店創辦人「游璨賓」號召，聚集超過10家音樂廠商，包括「小島裡」、「燭光商行」、「大浪漫唱片」、「爛調音樂」等，更特別邀請到日本傳奇唱片行「Jazzy Sport」和泰國曼谷音樂廠牌「Earthtone Records」首次參與市集，並推出限定週邊商品，為音樂愛好者帶來一場豐富的視覺和聽覺盛宴，喜歡唱片也不要錯過了。

圖／草悟系提供
圖／草悟系提供

圖／草悟系提供
圖／草悟系提供

最後，為了增添節慶氛圍，草悟系聖誕村今年特別推出兩款「聖誕紅通通」限定款未來明信片，放置在草悟道街區超過50間店家，歡迎大家索取寫下祝福並投遞至聖誕村中的聖誕襪郵筒中，一連串的耶誕氛圍活動絕對讓台中市民沉浸在這片熱鬧的聖誕村中。千萬不要錯過這場充滿歡樂和驚奇的草悟系聖誕村活動喔。

圖／草悟系提供
圖／草悟系提供

圖／草悟系提供
圖／草悟系提供

延伸閱讀：

耶誕節台中市民有福了！LINE FRIENDS進駐舊火車站，還有16公尺耶誕樹與市集能邊買邊吃

2023年末「5大樂園」優惠1次看！聖誕裝扮299元入場、身分證對中59折入場

市集 誠品 派對

相關新聞

耶誕活動再加一！「草悟系聖誕村」市集唱片裝置音樂派對統統都有

耶誕活動再加一！歡樂的耶誕季即將降臨台中，2023「草悟系聖誕村PARKLANE CHRISTMAS」自11月24日至明年01月02日綻放，今年以「耶誕紅通通」為主題，帶來了一場充滿熱鬧歡樂的盛宴，中部人一定要體驗一下耶誕氛圍。

台中誠品生活480陸續解鎖 2至4樓12月1日起開放體驗

位於台中七期市政路上的「誠品生活480」，繼之前已經開出5樓書店和B1美食街後，2至4樓等部分樓層12月1日起開放體驗，...

「彰化田尾」16個景點懶人包！ 花卉藝術+特色伴手禮+DIY體驗 充滿活力、被綠植療癒包圍

udn走跳旅遊／豬飛小姐 【田尾公路花園】一直是台灣知名景點，身為全台花卉產量最大的花鄉彰化田尾，最近可是非常熱鬧！從10月21日起到11月每週末都有花藝相關活動，真正打造將園藝生活美學融入

台中新開咖啡廳！打造航空主題用餐空間，糙米捲心酥與咖啡的創意結合必吃

udn走跳美食／jason KOOBESTAR＊咖啡＊酷必捲 台中新開幕咖啡廳，就在台中美食一級戰區公益路上。從一開始點餐到用餐空間皆可以看到航空主題，新潮設計成為台中最新打卡點，同時創造出品

星巴克首間Greener Store認證門市開幕！6大亮點搶先看

星巴克首間Greener Store認證門市今開幕，位於台中沙鹿，是繼上海與日本東京之後，亞太第三地認證門市，這也為星巴...

茶迷必追！ 台中喜道超療癒「冒煙小茶壺」 加購芝麻系手搖「迷你版朱砂茶壺」帶著走

茶迷必追！ 台中喜道超療癒「冒煙小茶壺」手搖飲 加購芝麻系列奶茶 特製「朱砂迷你版茶壺」帶著走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。