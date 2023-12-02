耶誕活動再加一！「草悟系聖誕村」市集唱片裝置音樂派對統統都有

耶誕活動再加一！歡樂的耶誕季即將降臨台中，2023「草悟系聖誕村PARKLANE CHRISTMAS」自11月24日至明年01月02日綻放，今年以「耶誕紅通通」為主題，帶來了一場充滿熱鬧歡樂的盛宴，中部人一定要體驗一下耶誕氛圍。

圖／草悟系提供

第14屆的草悟系聖誕村為草悟道注入了歲末歡樂氛圍，展現出巨型療癒萌犬、勤美誠品的耶誕帽泡泡裝置、金典綠園道商場的禮物加工坊，以及PARK2的唱片行市集和冬日音樂派對，一系列活動絕對滿滿耶誕節氣氛，

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而在12/16，PARK2草悟廣場將迎來另一波高潮，國內外唱片行市集成為焦點。由台灣卡帶專賣店創辦人「游璨賓」號召，聚集超過10家音樂廠商，包括「小島裡」、「燭光商行」、「大浪漫唱片」、「爛調音樂」等，更特別邀請到日本傳奇唱片行「Jazzy Sport」和泰國曼谷音樂廠牌「Earthtone Records」首次參與市集，並推出限定週邊商品，為音樂愛好者帶來一場豐富的視覺和聽覺盛宴，喜歡唱片也不要錯過了。

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最後，為了增添節慶氛圍，草悟系聖誕村今年特別推出兩款「聖誕紅通通」限定款未來明信片，放置在草悟道街區超過50間店家，歡迎大家索取寫下祝福並投遞至聖誕村中的聖誕襪郵筒中，一連串的耶誕氛圍活動絕對讓台中市民沉浸在這片熱鬧的聖誕村中。千萬不要錯過這場充滿歡樂和驚奇的草悟系聖誕村活動喔。

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