開箱基隆新地標！ 超過60m的起重機造型「基隆塔」 搶先打卡港區美景、日夜風情一次收覽

來到基隆，別再只去廟口夜市了！ 基隆最新景點「基隆塔」與「信二防空洞」兩大新地標試營運中，12/10前把握機會來趟基隆小旅遊，可以登高望遠，也能深入神秘防空洞，親自體驗新地標的魅力吧！

圖／IG@peter19911991授權

高度約67公尺的「基隆塔」，以港區橋式起重機為發想，打造成一座串聯山、海、城的重要建築，透過搭乘19樓高的垂直電梯，及高架人行棧道的移動，一口氣將海港區、基隆市景、主普壇盡收眼底。

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入口處有可愛的Logo，採無障礙斜坡設計，擺上第二分局跟久寶寺的舊照，沿著斜坡往上走，彷彿看見從日治久寶寺、過去的第二分局到現在的基隆塔，進入時光隧道。

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主普壇後方的約60坪廣場，被命名為「希望廣場」，寬敞舒適且視野良好，預計於12/16正式開幕時，會在4樓過道舉辦市集活動，屆時將吸引不少民眾前來拍照打卡、逛市集。

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坐擁全台防空洞密度最高(將近700個)的基隆，充滿神祕色彩的「信二防空洞」，延續了戰時遺留下來的文化印記，也同步開放。

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「基隆塔」試營運期間開放時段為上午10時至夜間10時，「信二防空洞」則為上午10時至夜間6時，開放區域包括基隆塔1樓、頂樓(不含崆書屋)、信二防空洞和扇形廣場。到了夜晚拍照神秘氣氛更加濃厚，造訪基隆一定要記得來朝聖！

圖／IG@joyce730519授權

基隆塔

地址：基隆市中正區義二路130號

試營運參觀時間：即日起至12月10日 10：00－22：00

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信二防空洞

地址：基隆市中正區信二路284-288號

試營運參觀時間：即日起至12月10日 10：00－18：00

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