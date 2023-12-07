12間人氣「福隆美食小吃」！ 手抓海鮮、海景咖啡、福隆便當超多選擇統統嚐一輪

周休二日去哪走跳？蔬果姐妹想要騎自行車，但又不想去台中后里，因為上次她們跟舅舅出去被小黑蚊咬到亂七八糟，所以Ann和榜哥就決定帶她們來舊草嶺隧道騎乘自行車，順道在福隆這區吃吃喝喝，而來福隆遊玩就只能吃福隆便當嗎？那你就大錯特錯，這次就簡單來分享福隆這邊的小吃美食給大家囉！

●Louis bistro路易斯手抓海鮮

Louis bistro路易斯手抓海鮮用餐，Ann和榜哥全家人都很喜歡店家親切熱情的服務，不會硬性推銷餐點讓你吃不完，而店內用餐環境乾淨明亮，上餐速度很快，點餐到上餐不用10分鐘，來這用餐基本上沒有太多的時間限制，收費僅收現金，但不加收10%服務費。

我們點選的四人份的手抓海鮮料多實在，內有鮮蝦、淡菜、小卷、海瓜子(蛤蜊)、花椰菜、玉米筍、馬鈴薯、小黃瓜、德式香腸、洋蔥、義大利麵等，三五好友手抓吃這一大盤真的很過癮。

Louis bistro路易斯手抓海鮮 | FB

營業時間：11:00-20:00(週三休)

營業地址：新北市貢寮區興隆街21-1號

營業電話：02-2499-1598

●福隆尚青冰店

完全想不到今年11月份上旬的福隆也還是好熱，走在路上不免就很想來碗透清涼的冰品，Ann和榜哥也絲毫不多想就直接來到福隆尚青冰店吃刨冰，但我們就叫它”古早味冰店”。也完全想不到我們來吃冰的這天11/5是福隆尚青冰店2023年最後一天營業，想吃的朋友就要等到明年來吃得到。

福隆尚青冰店除了刨冰可以選擇外也還有石花凍可以點選，刨冰一碗可任選4種配料，他們的配料都是自己熬煮，用料真的很實在，配料有紅豆、綠豆、花生、芋頭、仙草、百香果醬等等，而這天還讓我們看到少見的奇亞籽跟金棗，推薦給有來福隆遊玩的朋友，來這吃碗透清涼的刨冰吧！

福隆尚青冰店

營業時間：10:00-18:00(11月~4月底公休)

營業地址：新北市貢寮區福隆街22號

營業電話：02-2499-1817

●海有明天

海有明天的餐點都挺親民，用料也都很實在，餐點選擇有小卷米粉(麵、冬粉)、軟絲米粉(麵、冬粉)、滷肉飯、各式小菜等，而他們不接受訂位，所以想吃建議提早到或是避開用餐時間來享用喔！

榜哥超喜歡他們家的招牌滷肉飯，內有滷蛋、小豆干、酸菜、泡菜，而滷肉偏肥油但很香且微甜，白飯也很Q，真的會讓人一口接著一口地吃；小卷米粉的擺盤真的很漂亮，但真心要說湯頭沒有海鮮的鮮味，湯頭算屬清淡，有高麗菜、芹菜等的清甜味，若覺得味道不夠可以添加一旁所提供的醬料，但份量真的算大碗。

海有明天

營業時間：11:30-20:00(週一~四休)

營業地址：新北市貢寮區東興街71號

營業電話：0915-892650

●南洋風味咖哩便當

有來福隆吃過這家南洋風味咖哩便當肯定都會懷念他們家道地馬來西亞風味的餐點，而南洋風味咖哩便當餐點價位都是均一價，餐點選擇有海南雞飯、咖哩雞腿飯(麵)、咖哩牛腩飯(麵)、咖哩鮮魚飯(麵)，另外還一個是台灣超少見的咖哩魟魚飯，老闆本身是馬來西亞檳城人，他說魟魚在馬來西亞可是很常見的料理，因為在台灣是少見，所以他很推薦給沒吃過的朋友來嘗鮮。

真要說南洋風味咖哩便當餐點都很道地，老闆都保有著馬來西亞的烹調方式喔！這次嘗鮮了咖哩魟魚飯，魟魚的口感有點像是鯊魚肉的感覺，配上道地的星馬的辣椒醬來吃真的很對味。

南洋風味咖哩便當

營業時間：10:30-20:00(週三休)

營業地址：新北市貢寮區東興街60號

營業電話：02-2499-2088

●挖仔咖啡

挖仔咖啡餐點的選擇有咖啡類、茶類、以及甜點等，每人的低消為一杯飲品，僅收現金不可攜帶外食入內，假日會有用餐時間的限制，但真心說若沒遇到客滿，店家不太會趕人喔！

超推挖仔咖啡限量的海鹽咖啡以及奶蓋紅玉，也更推三樓座位區的窗台位置，在這所看出去的海景真的好美，藍天白天、大海沙灘映入眼簾，拍照打卡真的很棒！

挖仔Wala Coffee ｜ FB

營業時間：10:00-17:00(週三休)

營業地址：新北市貢寮區東興街17-3號

●The Shack野菇屋Pizza

The Shack野菇屋Pizza餐點的選擇有各式口味的披薩、炸物、沙拉、甜點、飲品等，內用有低消限制，只要滿五歲以上就要符合低消180元的規定，而The Shack野菇屋Pizza的披薩都是傳統20吋大披薩切成8片，但口味很多樣可以點選且都是單片販售，別傻傻地以為是”8吋大披薩”，好吃與否就見人見智！

The Shack野菇屋Pizza

營業時間：週五18:00-22:00假日11:00-22:00

營業地址：新北市貢寮區東興街69號

營業電話：02-2499-1981

●WOW BURGER海派廚房

WOW BURGER海派廚房的餐點選擇很豐富且多樣，有飲品、炸物、沙拉、漢堡、以義大利麵、私房料理等，假日用餐時段來這用餐，也會因為店內用餐座位不多，坐到戶外騎樓用餐的狀況，但他們家的餐點很值得推薦給大家，份量大、價格也算實在，簡單分享給大家囉！

WOW BURGER海派廚房

營業時間：11:00-20:30

營業地址：新北市貢寮區東興街67號

營業電話：02-2499-1782

●阿絲嬤石花凍

阿絲嬤石花凍除了石花凍也還有仙草凍可以點選，我們是蠻喜歡喝檸檬石花凍，因為阿絲嬤石花凍的檸檬是貨真價實的檸檬汁而非調和而成的檸檬汁。來到福隆吃吃喝喝真的可以來阿絲嬤石花凍買上一杯檸檬石花凍來暢飲喔！

阿絲嬤石花凍

營業時間：11:00-17:00

營業地址：新北市貢寮區福隆街7號

營業電話：02-2499-2231

●福隆車站鄉野便當

來到福隆吃吃喝喝，想必大家肯定都會買上一份福隆便當來吃，而福隆車站鄉野便當位在一出火車站左手邊第一家，有提供半露天的用餐位置，便當選擇有福隆便當(招牌)跟排骨便當；憑良心說，福隆車站鄉野便當的福隆便當味道比較重，但我們連續買兩天，兩天的味道都不太一樣，第一天吃超級重鹹，第二天吃又回歸正常口味，好吃與否就看個人，對我們來說都差不多！

福隆車站鄉野便當

營業時間：09:00-17:00

營業地址：新北市貢寮區福隆街1號

營業電話：02-2499-1417

●宜隆福隆便當

來到福隆吃吃喝喝，想必大家肯定都會買上一份福隆便當來吃，而宜隆福隆便當位在一出火車站左手邊第二家，有提供一個古早味攤車的用餐位置，另外也有室內的用餐座位區，便當選擇有宜隆福隆便當；宜隆福隆便當份量是有少一點點但味道是入味不重鹹，肉的話就比較乾柴，也要說我們連續買兩天，兩天的味道都差不多，在味道上的拿捏較為穩定。

宜隆福隆便當

營業時間：09:00-18:00(周一休)

營業地址：新北市貢寮區福隆街5號

營業電話：02-2499-1627

●福新福隆便當

據說是在地人在吃的便當，這兩天在買便當時不時都聽到有人這樣推薦，可信度與否我們就真的不知道。福新福隆便當有提供內用位子供使用，所以點便當時店家會問你外帶還是內用？！而我們連續買兩天的福新福隆便當，兩天的口味味道有些微的不太一樣，就簡單分享給你們囉！

福新福隆便當

營業時間：09:00-17:00

營業地址：新北市貢寮區福隆街4號

營業電話：02-2499-2077

●福隆觀海門市

可說是全台第一間沙灘星巴克門市，就座落在台灣東北角海岸福隆雙溪河及黃金沙灘，在這可一邊喝著咖啡，一邊欣賞著波光粼粼雙溪河的河畔。

福隆觀海門市的外觀是以碧藍色斜屋頂再配搭超大片四面玻璃落地窗，讓坐在用餐區的客人們，能輕輕鬆鬆看到窗外的海邊美景。但假日想要來這朝聖喝杯咖啡的朋友，可要早點前來，要不然你可要有排隊等候的心理準備喔！

福隆觀海門市

營業時間：平日09:30-18:00 假日08:00-20:00

營業地址：新北市貢寮區福隆街41號

營業電話：02-2499-2320

簡單分享給有來福隆遊玩的朋友們，來福隆除了吃福隆便當以外，真的還有其他選擇，像是我們就很推南洋風味咖哩便當、Louis bistro路易斯手抓海鮮、海有明天等，而我們家阿珠姐沒吃過福隆便當，打開這三家便當給她看，她還傻眼的說怎麼都一樣，沒錯福隆的便當可有標配喔！全部都是白飯搭配肥瘦滷肉、香腸、雞捲、滷蛋、豆干、菜脯、酸菜和高麗菜，只是差在每家的口味不一囉！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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