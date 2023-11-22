犯基隆大忌！ YTR用餐要求老闆「菜多」 買滷味傻眼「碗變大臉盆裝」

基隆的都市傳說很多，其中之一是去滷味店不能跟老闆說「這要求」！有網友日前到基隆某家滷味攤用餐，跟老闆要求「菜多」後，不禁直呼「觸犯了大忌」！

擁有13萬人訂閱的YouTuber「蝦土豆」，經常造訪各種類型的吃到飽餐廳並加以評價，近日他在臉書社團「基隆人日常」發文，表示到基隆已經幾年了，一直不相信基隆自古有個傳說，千萬不能觸碰的大忌，就是「不要去基隆某一間滷味店點滷味要求菜多」。

圖／翻攝魯都香_基隆復興店臉書粉專

蝦土豆透露，現在他信了，近日去這間滷味店點菜時說了一句「菜多」，老闆真的給他一份臉盆大的餐點。他附上驚人照片，可看見一個大臉盆，裝了一座滷味山上桌，滿滿蔥花、豆芽菜好像不用錢一樣。

PO文一出，隨即引發網友熱議留言「好浮誇的一盆」、「這鍋可以吃到月底了」、「真的假的老闆這麽任性…改天來交關交關…」、「要吃完喔，浪費食物老闆會生氣」、「老闆鼓勵大家多吃青菜才健康，青菜不夠便秘時就會去報到」。

圖／翻攝魯都香_基隆復興店臉書粉專

據了解，這是位於基隆中山區復興路上的滷味攤，「菜多」禁忌已有超過10年以上之久，在當地十分知名！老顧客也紛紛現身表示「老闆從以前就是這種風格，所以很多顧客喊餓，最後都被嚇到」、「絕對不行~ 連正常也不行說，我上次買一家人吃不完…」、「老闆最喜歡學生去他店裡說好餓，他會特別照顧學生。」

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