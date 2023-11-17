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走入歷史！ 信義區45年老店「川揚友梅」宣布歇業 老饕不捨：童年回憶啊

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝信義區三兩事臉書社團
圖／翻攝信義區三兩事臉書社團

老店熄燈又一家！ 因新冠疫情、通貨膨脹等影響，使知名餐飲老店紛紛被迫歇業。一家位於北醫商圈、經營長達45年的老店「川揚友梅餐廳」，近日無預警宣布將於11月30日結束營業，消息曝光後，老饕們紛紛不捨直呼「天啊！我從小吃到大」、「這是童年回憶耶」。

圖／翻攝川揚友梅餐廳粉專
圖／翻攝川揚友梅餐廳粉專

有網友16日在「信義區三兩事」臉書公開社團發文指出，川揚友梅餐廳近日悄悄貼出歇業公告，照片內容可見「感謝各位多年的支持照顧。本店訂於11月30日結束營業」。據了解，川揚友梅餐廳自1978年開業，餐廳於台北醫學院(北醫商圈)，一直以來都是當地人熟悉的老字號。

更有網友透露表示，「莊敬路上的超長久老朋友，川揚友梅，竟然要歇業了！就像做夢也沒想到會離開的老朋友離開那樣的震驚啊！可以連署請命老闆繼續做嗎？因為老闆說不是不想做，竟然是找不到師傅願意承接！」

消息一出也立刻引來忠實顧客的惋惜「可惜了…一家很好吃的老店」、「哇！很多老吳興街人的回憶欸」、「全家人一起用餐的回憶」、「太難過了…這家店很好吃的說」、「太可惜了 ，這下過年沒地方去了」、「我有記憶以來就有的一家餐廳哪。」

圖／翻攝川揚友梅餐廳粉專
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老店 歇業 熄燈 小吃

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