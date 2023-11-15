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訂位no show！ 「全台最難預約牛肉麵」被客人放鳥 老闆爆氣公布：加黑名單

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書

號稱全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，曾停業一年，直至9月底進駐空軍三重一村才重新開幕。由於店家營業每時段僅能容納6位預約客人，日前卻發生有客人訂位後無故未到，氣得老闆將客人設為黑名單，並怒喊「訂了位要來不就是基本的事情嗎？」

老闆本月10日在「門前隱味牛肉麵」臉書發文，「NOshow 2位就很煩了」，畫面上PO出處理過個資隱藏的當事人的姓名和手機號碼，十分不滿有顧客訂位卻沒出現。

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書

事隔2天，老闆再度於粉專發文，提到因為此事引來外界關心，首先強調：「可不可以不要檢討店家？」，店內開放6個座位，結果有客人10日訂了當天的位置，時間到了卻沒有出現，「訂位是二周前會通知，一周前會再通知，為的是什麼？就是因為時間很久，所以都會很貼心的提醒」，明明錯的不是店家，其他人卻一直幫沒來的人找理由，「我是拿槍逼他訂嗎，貼心提醒是我的貼心，也不是應該要做的」。

老闆表示「訂了位要來不就是基本的事情嗎？」而且，客人是當天訂位，不是很久之前訂的，所以不可能是忘記，而且需要簡訊認證，代表對方清楚規則，想取消也只是幾秒鐘的時間，「然後呢？沒有然後啦！」

老闆感嘆，無故未到沒什麼好談，「是收他錢了嗎？設他為黑名單又如何？想要讓誰來不想讓誰來，我不能自己決定？」可能對方真的有事臨時不能來，或是有其他不可避免的狀況，「但說到底關我屁事」、「牛肉麵店很多不用一定得我，所以謝謝，再見不送」。

圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書
圖／翻攝門前隱味牛肉麵臉書

貼文一出，網友紛紛表示，「難得訂到還不去」、「真的有事不能來，線上或電話取消訂位是基本的吧」、「下次no show跟我說，我住附近」、「不去可以說！真討厭」、「想吃都吃不到，居然沒到」、「機會可以給我嗎」、「多少人排3年才排到位置」、「應該開放給候位遞補上」、「我們想吃的還在等，太浪費了」。

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