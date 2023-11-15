2023新北耶誕城氣氛滿點+美食推薦！ 最高餐廳50樓Cafe、Lady M板橋店開幕優惠

2023年度壓軸盛宴來了！ 「新北歡樂耶誕城」將於11/17點燈開城，迎來夢幻主燈耶誕樹，還有週邊耀眼的7大燈海，同時也不能錯過週邊的美食餐廳，為大家介紹新北美景制高點的「50樓Cafe」自助餐廳，以及即將進駐板橋大遠百，高質感人氣甜點「LADY M」於11/16將正式開幕。

新北最高餐廳「50樓Cafe」大啖海陸慶典 美食美景雙享受

圖／50樓Cafe提供

新北著名的景觀百匯餐廳「50樓Cafe」，於11/17至明年1/1同慶迎接新北歡樂耶誕城，將推出「海陸慶典」，不但把週一至週四全天及週五午餐菜色全面升級，更有週五晚餐及假日更是全天候加碼，每位客人皆可獨享「焗烤波士頓龍蝦」半隻及「松葉蟹腳」一副。

佳節當前，推應景耶誕大餐，不但能吃到爐烤美國牛排，還有新登場的「鐵板現煎骰子和牛」，還有聖誕火雞、水果熱紅酒、各式生猛海鮮、日料生魚片，還有巧克力樹幹蛋糕、聖誕老人草莓塔等季節限定甜點，讓老饕們的視覺與味蕾都獲得大大的滿足！

圖／50樓Cafe提供

「海陸慶典」餐費為平日午餐999元、晚餐1,099元，週五晚餐及假日全天一律1,499元，皆須外加一成服務費。而50樓Cafe現與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡天天打8折，想吃快手刀訂位囉。

LADY M進駐板橋大遠百 請客新北市民免費吃千層蛋糕

圖／LADY M提供

人氣千層蛋糕店「LADY M」首度落腳新北，歡慶遠百板橋外帶門市於11/16正式開幕，首3日(11/16至11/18)，前30名新北市居民消費即贈「原味千層招待券」乙張，每日限量30張，數量有限，送完為止。

LADY M為新門市遠百板橋店特別推出全球獨家限定口味-楓糖千層蛋糕，以香甜的加拿大楓糖與卡士達融合而成的內餡，佐以炙燒焦糖穿插層層餅皮之間，上層再以手工噴繪出片片楓葉，灑上粉紅胡椒點綴。

圖／LADY M提供

新開幕首推敦親睦鄰優惠，11/16至11/18期間，前30名新北市居民消費即贈經典原味千層招待券1張，相當於現賺270元，每人每日限領１次，可在12/1至2024/1/31期間兌換，限定期間再附「聖誕提袋」，11/24起滿額再送療癒文具，把握機會快衝一波！

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