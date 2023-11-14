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大胃王來挑戰！ 1kg漢堡吃完贈2千元折抵券、壽司盤疊超過身高就免費

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／S&W Butcher`s Shop提供
圖／S&W Butcher`s Shop提供

大胃王秀身手的時刻到了！ S&W Butcher's Shop餐廳更推出大份量的「年中狂歡巨餐」以及「吃肉大胃王比賽」；而「爭鮮大胃王比賽」則如火如荼地進行中，最後3場將在台大店舉行，盤子疊過身高就能免費吃！

股神巴菲特最愛牛排館Smith＆Wollensky，其副牌S＆W Butcher's Shop，將在11/20推出兩款讓人驚艷的「年中狂歡巨餐」，分別是有五種肉類、總重達70oz.的「美式大拼盤」，適合4到6人一同分享，共集結濕式熟成牛排、乾式熟成牛肉丸、脆皮去骨豬腳、戰斧豬排、華倫斯基烤半雞，同時搭配熔岩起司玉米片、金黃脆薯和香蒜奶油巧巴達麵包，每份售價3,980元。

圖／S&W Butcher`s Shop提供
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圖／S&W Butcher`s Shop提供
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高達18公分、36盎司「巨大乾式熟成牛肉漢堡」，可供4人分享，由3片厚實漢堡肉由乾式熟成牛肉所製成，總重超過1公斤，一層一層疊上酥脆培根、自製鹹香培根醬、焦糖洋蔥、牛排美乃滋和切達起司，附餐提供了大份量脆薯與酥炸洋蔥，每份售價1,980元。

S＆W Butcher's Shop餐廳將在11/27至12/17舉辦大胃王限時挑戰賽，挑戰40分鐘吃完巨大漢堡套餐，除了免費之外，還可獲得Smith＆Wollensky牛排館2000元現金折抵券。

圖／爭鮮提供
圖／爭鮮提供

此外，從10月份開戰的「爭鮮大胃王比賽」，目前還有11/14、11/21與11/28，3場次在爭鮮台大店舉行，參加者只要能夠在50分鐘內盤子堆起來，吃超過本身的身高就享有全部餐點免費；若挑戰失敗，就必須以100盤以上5折、15盤以上8折收費，且必須點用大胃王專屬菜單上面的品項。

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