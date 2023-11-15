冬天開鍋啦！ 「海底撈」對中身分證0-9天天加菜吃好料 「這一鍋」A5和牛拼盤親民價

冬天就是愛吃火鍋！ 人氣麻辣鍋品牌「海底撈」請吃秋冬新品，即起至11月底，對中身分證尾數有能免費嚐鮮。「這一鍋」皇室秘藏鍋物出新菜，享受時令秋蟹及日本A5和牛拼盤，給火鍋控們開鍋親民價！

「海底撈」對中身分證0-9天天加菜吃好料

海底撈。圖／微風提供

身分證拿出來！主打最親善服務、四宮格湯底、自助吧無限供應水果、甜品的「海底撈」，自即日起至11/30止，只要於平日下午5點前入座用餐，對中身分證字號尾數任一碼，即可抽取秋冬新品嚐鮮乙次，包含超唰嘴土雞爪、孜然羊肉鍋、鮮活黃豆芽、安格斯牛板腱、塔枯菜等好料，趕緊看準時間開鍋啦！

週一對身分證尾數「1或9」；週二對身分證尾數「2或9」；週三對身分證尾數「3或7」；週四對身分證尾數「4或6」；週五對身分證尾數「5或0」。身分證尾數0-9通通有好康，全桌只需１人出示即可享優惠，就可免費抽５款秋冬新品好料，直接加菜超暖心。

「這一鍋」皇室秘藏鍋物 推新菜親民價

圖／這一鍋皇室秘藏鍋物

「這一鍋」皇室秘藏鍋物今年秋冬以「鉑金饗」美味與品味的奢華饗宴為主題，推出包含選自沙朗、翼板、梅花、老饕肉四種精選部位，日本頂級「A5和牛和牛拼盤」原價998元，特別祭出每份只要598元，用超划算的親民價格，即可體驗到日本和牛

的誘人脂香。

時令鮮甜得「肥美秋蟹」精選飽滿的蟹身與蟹腳，涮煮後即可品嚐甘甜鮮美，當季新鮮的滿滿海味每份只要488元，還有口感鮮嫩彈牙，香甜多汁的在地無毒農場「OMEGA 亞麻籽豬肉」等多種精選菜色，滿足冬天吃鍋饕客們的味蕾。

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