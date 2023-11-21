超短命！ 「超派炸雞」汐止店才開37天宣布歇業 網傻眼：變快閃店

號稱全台最有錢YouTuber「超哥」創立的連鎖炸雞店「超派炸雞」，日前遭實況主Toyz爆料新竹巨城店疑似將廢油倒進水溝，引發喧然大波，當時仍在試營運階段的汐止店也無辜被牽連，逼得業者在臉書發文澄清不是出事店家。不料，超派炸雞-汐止分店在20日無預警宣布「將從21日起無限期歇業」。

圖／翻攝超派炸雞-汐止店臉書

先前超派炸雞新竹分店惹出「倒此一油 」事件時，當時還在試營運的汐止分店也捲入風波，Google評論區被跑錯棚的網友洗負評，該分店曾在10月7日時發文，表示汐止店的一切環境衛生情況，都有遵守相關規定，也是很在意食物的品質。

到了10月15日，超派炸雞汐止店正式開幕，現場也有大批的嚐鮮民眾排隊購買，然而正式營運一個月多，汐止店臉書卻無預警發出公告表示：「明（21）天最後一天營業囉，明天食材賣光，將無限期歇業，還沒吃到的趕快喔」，但未說明歇業原因。

圖／翻攝超派炸雞-汐止店臉書

經營短短37天就宣布無限期歇業，得知消息的網友傻眼並熱議「真快閃店」、「才開一個月？」、「到此一遊，超派」，也有人打氣表示「為什麼，我還想吃耶」、「最後一天營業去買雞腿丁、大魷魚真的很好吃」、「做生意不容易給你五星好評安慰，下次不要亂加盟了」。

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