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連送1個月！ 身分證含1、2 「黑浮咖啡」拿鐵免費喝、白玉麻糬鬆餅69折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／黑浮咖啡提供
圖／黑浮咖啡提供

「黑浮咖啡」12歲了！ 擁有6大品牌、門市據點跨足全台，以詮釋義式珍饌聞名的黑浮咖啡歡慶12週年，於即日起至11/30期間，只要身分證字號包含「1、2」2碼的民眾，就能免費兌換「法式冰釀拿鐵」1杯，還有鬆餅打折、滿千送百等好康快追。

圖／黑浮咖啡提供
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標榜提供健康天然、新鮮食材的黑浮咖啡，深耕餐飲界12年，橫跨義式珍饌、精品咖啡、北歐輕食、法式甜點與美食電商，今年更增添「台灣精品茗茶搭佐日式珍食」、「湳洋鍋物」新品牌，持續帶給顧客驚喜。

圖／黑浮咖啡提供
圖／黑浮咖啡提供

為了感謝顧客們一路相伴，黑浮祭出一系列優惠活動，即日起至11/30，身分證字號包含「1、2」2碼的饕客，按讚黑浮FB、IG粉絲團，全台12間門市都能免費兌換「法式冰釀拿鐵」1杯。另外，即日起至12/10，憑黑浮APP優惠票券，VIP會員享白玉麻糬鬆餅全系列69折，儲值卡會員享79折，加入「黑浮國際餐飲APP」成為會員立即打89折。

圖／黑浮咖啡提供
圖／黑浮咖啡提供

另外，知名精品巧克力「Godiva」推出超限量「草莓霜淇淋」，期間限定至11/23，粉嫩的草莓奶霜，搭配甜筒邊緣的濃郁巧克力及乾燥草莓顆粒，草莓香氣撲鼻，每一口融在嘴裡都是享受。11/24至11/26還有期間限定「霜淇淋第2支半價」優惠，口味以現場提供為主。

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