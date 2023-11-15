快閃台北、台中！日本【Butters】首度來台 頭等艙甜點大家吃得到

日本超受歡迎的Butters奶油蛋糕來囉！首度登陸台灣，第一站將快閃台北信義新天地A11館，現場會販賣經典的奶油蛋糕，另外有巧克力口味的，還有莎布蕾餅乾，接下來還會到新光三越南西店和台中新光三越中港店，接下來就是聖誕節跟農曆過年啦，剛好給甜點控們一個機會買禮物犒賞自己囉！

圖／新光三越官網

身為選品有相當水準的日航國內線頭等艙甜點行列的「Butters」，在日本也只有百貨門市才買得到，經典的「Craft Butter Cake」大量使用北海道奶油，而且融合布列塔尼餅、牛奶醬、費南雪這三種法式餅乾的食譜才完成，吃起來蓬鬆微微酥脆，濃郁的奶油香讓人欲罷不能。這次還有在日本的情人節期間限定販賣的巧克力口味，數量有限，想試試看的可得手刀搶貨。

圖／新光三越官網

除了奶油蛋糕之外，Butters熱銷的莎布蕾餅乾也在商品行列之中，使用發酵奶油的莎布蕾餅乾有著鮮乳濃醇跟優格的清爽酸味，以及充滿風味的焦化奶油，不同層次的奶油香氣在咬下餅乾後迸發香氣多重奏，小心一片接著一片、一下子就吃光了！在台灣的快閃店首站在新光三越A11館，接下來還會到南西店和跟台中中港店，一路賣到接近農曆過年，剛好可以買來送親友，絕對是不能錯過的新年禮物！

【Butters】快閃櫃、時間

11/15～12/18新光三越信義A11北大門

12/20～2024/1/22新光三越南西店B2

2024/1/24～2/20新光三越台中中港店B2

圖／新光三越官網

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