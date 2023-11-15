霜淇淋5折！Godiva超限量「草莓霜淇淋」開賣 冰淇淋之神推累積滿額贈「買1送1券」

吃草莓的季節！來自比利時皇室的御用巧克力品牌「Godiva」新推出限量「草莓霜淇淋」，再祭出連三天「第2支半價」。而日本北海道冰淇淋之神「Cremia」也有新品「甘王草莓冰淇淋」，加入LINE會員並消費滿額即贈「藍靛果第二支半價券」。

圖／華泰名品城粉絲頁

知名精品巧克力「Godiva」推出超限量「草莓霜淇淋」，期間限定至11/23，粉嫩的草莓奶霜，搭配甜筒邊緣的濃郁巧克力及乾燥草莓顆粒，草莓香氣撲鼻，每一口融在嘴裡都是享受。11/24至11/26還有期間限定「霜淇淋第2支半價」優惠，口味以現場提供為主。

圖／華泰名品城粉絲頁

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除了Godiva外，北海道冰淇淋之神「Cremia」新品「甘王草莓」也獨家供應中，同步推出會員優惠，加入品牌LINE官方會員，消費累積滿300元，即可獲得「藍靛果第二支半價券」一張；消費累積滿1,000元，另贈「任一口味第二支半價券」；累積滿2,000元，則送「任一口味買1送1券」，更多會員優惠可見Cremia粉絲頁。

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