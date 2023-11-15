就是布丁本人！7-11「統一布丁霜淇淋」今開賣 網曝1門市最速曬圖讚：超好吃
突襲來了！據臉書粉絲團「台南式Tainan Style」、「高雄點Kaohsiungtien」貼文透露，7-ELEVEN「統一布丁口味霜淇淋」於今(15)日正式開賣，而就在今早已有網友曬出第一手最新的實體照，並直呼「超級好吃」。
7-ELEVEN「統一布丁口味霜淇淋」強打出擊於今(15)日開賣，一支售價49元，供應狀況依各門市開賣時間與販售口味為準。而今早開賣後，就有網友火速曬圖分享，不僅大讚超好吃，更直言「根本就是統一布丁本人」，絕對是布丁控的不二首選。該網友也附上開賣門市，為7-ELEVEN頭份尚順店，另有供應思樂冰，給想衝一波的網友參考。
雖然「統一布丁霜淇淋」突襲開賣掀起熱議，口味也格外吸引人想嘗鮮，但由於販售門市不夠普及，令網友嘆「看得到吃不到」。
7-ELEVEN 頭份尚順門市
地址：苗栗縣頭份市東民五街1號（尚順購物中心正對面）
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．突襲開賣！7-ELEVEN霜淇淋最新口味竟是「統一布丁」 網狂喊：吃爆
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