甜點控衝了！ Mister Donut甜甜圈買6送3、好丘精品級貝果誕生、ORIGIN巧克力風味輪快閃華山

甜點控們追起來！ 繽紛多姿的Mister Donut甜甜圈驚喜祭出限時7天「甜甜圈買6送3」優惠；人氣下午茶餐廳《好丘》最新誕生莊園巧克力極致貝果，3款精品級甜點貝果任選；華山正展出探索「ORIGIN世界級巧克力」風火輪之旅，9款不同層次巧克力、5款聯名蛋糕甜點，統統等您來品嚐！

◎Mister Donut甜甜圈

圖／Mister Donut提供

甜甜圈品牌「Mister Donut」驚喜祭出「甜甜圈買6送3」優惠，即日起至9月21日凡於門市購買9個甜甜圈，其中含有指定甜甜圈或點心任一款，其中3個直接免費吃，指定品項包括醬油糰子、紫薯糰子、柚香糰子、柳橙百香綠芙樂奇、葡萄草莓綠芙樂奇、柑橘檸檬綠芙樂奇、百香綠波堤、葡萄綠波堤、柑橘綠波堤、葡萄優格波堤，限送39元甜甜圈，甜甜圈控還不吃爆。

圖／Mister Donut提供

◎好丘Good Cho’s

圖／好丘Good Cho’s提供

台灣貝果第一品牌好丘Good Cho’s，全新打造充滿多層次滋味、精緻外型及滿滿幸福感的「精品貝果系列」，選用「Tree to Bar」方式栽種南投莊園巧克力為基礎，每一口都能品味出巧克力不同層次風味，初登場的新系列將於即將開幕的「新光三越 Diamond Towers」二館4樓每日限量販售，巧克力控、甜點迷、貝果愛好者千萬不要錯過了。

圖／好丘Good Cho’s提供

全新「濃郁系食感」美味貝果，有著滿滿茶香的《伯爵茶巧克力》以帶有佛手柑香氣的伯爵茶，帶出巧克力的熱帶柑橘香氣，搭配清爽乳酪內餡，適合搭配茶飲細細咀嚼。《栗子蒙布朗》軟Q貝果體中可以品嘗到滑順的法式栗子泥與栗子粒，與帶有木質堅果味的濃郁巧克力，充滿法式風情。鋪滿烤糖杏仁片的《香草奶油烤杏仁》，將香草奶油餡與微苦帶有堅果香氣的巧克力，兩者完美平衡融合，超適合搭配咖啡享用。三款殿堂級的絕妙滋味，即將於《好丘 Diamond Towers 新光忠孝店》二館全新櫃位每日限量登場。

◎ORIGIN巧克力

圖／ORIGIN巧克力提供

台灣精品巧克力品牌ORIGIN，自即日起至9/17止，於華山園區舉辦《ORIGIN巧克力風味輪之旅》活動，亮點包含：ORIGIN品牌故事、9款ORIGIN世界級巧克力新品亮相、全台首創「風味輪個性測驗」、「風格巧克力磚」打卡牆，同時與2家知名糕點店WUnique Pâtisserie吳一無二、ORIN Studio聯名推出5款「療癒甜點」，與台北最受歡迎的咖啡廳之一Congrats Café打造4款「神秘飲品」，邀請民眾免費入場，並憑藉「風味輪測驗結果小卡」及「社群分享證明」還可免費換取「巧克力×咖啡試飲體驗組」，一起來探索巧克力風味的全新序章。

圖／ORIGIN巧克力提供

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