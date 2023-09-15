週末爽吃買1送1！ 全家拿鐵+酷繽沙+霜淇淋、呷哺呷哺小火鍋、3大手搖飲料統統買一送一

週末優惠小確幸追起來！ 全家便利商店一系列康康5優惠，加上Fami!ce霜淇淋買1送1優惠，讓大家爽吃爽喝拿鐵+酷繽沙+霜淇淋，高CP值精緻小火鍋品牌「呷哺呷哺」進駐信義區，開幕快閃優惠套餐買一送一，還有3大手搖飲料酪梨、烏龍、海鹽系列，讓手搖控們週末同樂喝起來！

．全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家周末優惠來了！自9月15日至9月17日凡使用全盈+PAY，即享有「Fami!ce霜淇淋買一送一」優惠(口味不限)，首推WA!COOKIES聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」；同期間還有Let’s café特大杯拿鐵(不限冰熱)、經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙、油切日式綠茶、鹼性離子水800ml、野莓美姬飲，以及農心辛炒麵、杜老爺淇淋巧酥甜筒，統統皆享「買一送一」。

此外，只要在9月15日以及9月18日至9月22日至全家超商領取包裹，還可加碼獲得「霜淇淋9元優惠券」一張。

．呷哺呷哺

「呷哺呷哺」9月16日再插旗信義ATT 4 FUN。圖／呷哺呷哺提供

慶祝「呷哺呷哺ATT 4 FUN」新店開幕，即日起至9月17日並推出開業快閃優惠，享有「香草豬肉、嚴選豬肉、愛呷牛、招牌雞肉」等4款指定套餐，全時段「買1送1」(原價429元以內)，每日下午2點排隊前20名消費者，還可享上列4款套餐「特價100元」的限量優惠，沒拿到百元優惠的排隊民眾，也可獲得價值75元的「炭培烏龍奶茶飲料兌換券」。

．春陽茶事

圖／春陽茶事提供

春陽茶事於即日起至9月30日止，於外送平台Uber Eats下單春陽茶事，「柚香烏龍」與「鳳梨蜜烏龍」連續18天人氣飲品買一送一，快邀好友們揪團大口喝茶！

．初韻

圖／初韻提供

初韻慶祝饒河夜市開設旗艦門市，即日起至9月18日，連七日祭出「新品買一送一」活動，優惠品項有「酪梨優格」、「酪布是你」兩款新品，凡於活動當日12:00至20:00至全台初韻門市購買即享優惠。

．先喝道

圖／先喝道粉絲專頁

先喝道慶祝入主誠品南西美食街，9月15、16日，連兩天祭出買一送一優惠，，凡至先喝道誠品南西店購買「玫瑰海鹽奶蓋、檸夏冰茶系列」即享買一送一，每人現場限購2組(共4杯)。

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