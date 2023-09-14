聽說麥當勞這樣吃很火！爆紅新吃法「薯餅＋冰炫風」紅遍各國 網敲碗「全天供應薯餅」
麥當勞新吃法＋1！麥當勞早餐薯餅是常年不敗單品，酥脆又涮嘴，成為許多人早餐不可缺少的一味。近期，在各大社群出現一種新吃法，也被大陸官方所認證，邀請大家一起嘗試新口味，同時也吸引網友敲碗表示「薯餅必須全天供應」、「能不能先把這兩品項放在一起供應」。
麥當勞「薯餅＋冰炫風」打造創意新吃法，不光是在大陸社群爆紅，就連IG上也出現這種吃法的推薦，金黃脆口薯餅搭配招牌蛋捲冰淇淋及oreo碎片，鹹甜交織意外和諧順口。不過，大陸網友們第一時間看到的反應是「你先同時段賣」、「問題是賣薯餅的時候也買不到冰炫風」，也有不少薯餅控洗版評論區，建議「全天供應薯餅」。
台灣麥當勞的部分，薯餅供應時間為上午10:30前，而冰炫風供應時間建議可詢問各店店員，幸運遇到兩者同時販售即可嘗試這款新吃法囉！
延伸閱讀：
．肯德基爺爺有新招！ 「爺爺的日式食堂」即將開張 神秘新品「KORO-KARA」9／19幸福上桌
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言