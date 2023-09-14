聽說麥當勞這樣吃很火！爆紅新吃法「薯餅＋冰炫風」紅遍各國 網敲碗「全天供應薯餅」

麥當勞新吃法＋1！麥當勞早餐薯餅是常年不敗單品，酥脆又涮嘴，成為許多人早餐不可缺少的一味。近期，在各大社群出現一種新吃法，也被大陸官方所認證，邀請大家一起嘗試新口味，同時也吸引網友敲碗表示「薯餅必須全天供應」、「能不能先把這兩品項放在一起供應」。

圖／麥當勞提供

麥當勞「薯餅＋冰炫風」打造創意新吃法，不光是在大陸社群爆紅，就連IG上也出現這種吃法的推薦，金黃脆口薯餅搭配招牌蛋捲冰淇淋及oreo碎片，鹹甜交織意外和諧順口。不過，大陸網友們第一時間看到的反應是「你先同時段賣」、「問題是賣薯餅的時候也買不到冰炫風」，也有不少薯餅控洗版評論區，建議「全天供應薯餅」。

台灣麥當勞的部分，薯餅供應時間為上午10:30前，而冰炫風供應時間建議可詢問各店店員，幸運遇到兩者同時販售即可嘗試這款新吃法囉！

圖／大陸麥當勞小紅書

圖／大陸麥當勞小紅書

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