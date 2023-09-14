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限時5天買一送一！ 可不可15週年「Go Wild夠野」登場 15款新飲料、3款限定周邊開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

可不可15週年了！ 人氣手搖可不可熟成紅茶，以「Go Wild 夠野」全新主題量身打造全新品牌IP角色，推出2023新菜單15支調飲、1款主題杯身、2款杯膜、3款城市紀念店卡與多款紀念週邊商品提供粉絲們蒐藏，全新系列於9/14全台門市開跑！

圖／可不可熟成紅茶提供
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可不可15週年里程碑打著「GO WILD 夠野」的口號，象徵著自我突破與不設限，帶著「野」心迎向更多未來的挑戰，以波紋迷彩為15週年主視覺，襯托出可不可logo與品牌專屬海棠花圖騰，以自然的手繪線條表現，更多了一份溫度。

15週年生日一口氣祭出全新視覺設計、全新周邊、還有全新菜單，包含茶「調果茶」、「雲蓋」、「金蜜」三大主題。其中，可不可推薦全新紅茶「金檸熟成」，基底為經典熟果香調的熟成紅茶，放入整顆鮮切檸檬，帶有濃郁蜂蜜氣息，絕對是入門首選；還有中秋節必喝的「柚果紅茶」，使用台灣在地「文旦柚」和綜合鮮莓果醬，以鮮切檸檬片融合淡雅花香調的麗春紅茶，帶有清新柚子和莓果的甘甜風味；「雲蓋胭脂」將蜜桃果香跳入雲蓋般甜綿的有機玫瑰醬，與蜜桃果香的胭脂紅茶相稱出淡雅氣息。

圖／可不可熟成紅茶提供
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為了慶祝可不可15週年生日推出全新菜單，也同步推出紀念系列周邊商品「品牌環保隨行杯」、「品牌週年保冷袋」與「品牌杯塞吸管套組」，9/14全台門市與線上商城同步上市，數量有限售完為止。

圖／可不可熟成紅茶提供
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此外，同步推出3款「北中南城市週年紀念店卡」，凡至門市購買飲品即可索取，消費滿150儿可獲得「品牌紀念貼紙包」。另與Uber Eats推出9/20起至9/24「連續5天買一送一」，Uber Eats限定獨家優惠「指定雲蓋系列飲品買一送一」，單次最多買五送五，加碼「滿150元折20元」，優惠組數數量有限，兌完為止。

圖／可不可熟成紅茶提供
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