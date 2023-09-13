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比臉還大！ 量販店驚見「巨無霸蛋黃酥」內塞16顆蛋黃超狂，真的可訂購

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自大潤發好物分享社 臉書社團
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中秋節將近，許多人都會購買月餅或蛋黃酥當作伴手禮，近來有網友分享，國內知名量販店竟然把「蛋黃酥變大了」，幾乎比臉還大的驚人尺寸，一口氣塞進16顆蛋黃，以及竟然真的有在販賣，巨無霸蛋黃酥照片一PO上網路，立刻引發網友好奇討論。

一名網友近日在「大潤發好物分享社」臉書社團表示「內湖大潤發超大蛋黃酥！好吸睛」，從文中附上的現場照片看來，超大酥皮包覆整塊蛋黃酥，上頭灑滿黑芝麻，告示牌上寫著紅豆蛋黃酥，還用特別括號寫上「大」字。

圖／翻攝自大潤發好物分享社 臉書社團
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內湖大潤發開賣「超大蛋黃酥」，驚人尺寸超吸睛，讓網友們看呆紛紛留言：「這真的有賣？還是只是展示品」、「好大啊！這要怎麼吃？」、「不知道裡面有沒有大蛋黃！」原PO最後解答大家的疑問表示，沒有直接販售，但賣場店員表示「如有需要可以特別訂製，一顆2500元，且裡面含有16顆蛋黃」。

圖／翻攝自大潤發好物分享社 臉書社團
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大潤發表示這次推出大紅豆蛋黃酥，是今年中秋節的特製商品，蛋黃酥的大小約有八吋，還將推出一系列比臉大的牛肉、手臂蝦、超大章魚腳等各式巨無霸商品，將帶來一場視覺與味覺的強烈衝擊。

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