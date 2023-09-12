超商「關東煮」突然不夯了？ 網揪這一點關鍵：還不如吃便當

過去紅極一時、受到相當歡迎的「超商關東煮」，隨著時代演變，近幾年似乎逐漸退燒，一名網友好奇發問「超商的關東煮怎麼越來越少人買」？貼文引起網友討論，不少人直接點出關東煮不斷漲價，「價格」這一點成了最大問題！

圖／翻攝PTT

一名網友在PTT發文表示，「印象1到20年前關東煮很夯，那時候大家很愛在超商買關東煮」，還可以在碗中加一包科學麵，倒入關東煮的湯與火鍋料，就是一碗關東煮麵。不過最近越來越少人買關東煮，他好奇「為什麼不夯了」？

貼文一出，不少網友分析討論，關東煮剛出的時候，配上超商活動優惠「一串10元」相當受歡迎，「後來不斷漲價，漲到某個程度就不想買了」，最多人回應「好貴」、「變貴又難吃」、「現在夾幾個料可能就快比便當貴了」、「超貴！4支就破百誰要吃？」

超商關東煮早期推出時，多項品皆為10元。圖／聯合報系資料照片

有網友持不同看法，「開放式的，不敢吃」、「超商關東煮其實不好吃」、「貴導致沒人買，泡久了變得更難吃更沒人買，這是個無敵的循環」。也有網友表示，「有時候想吃點小東西的時候很方便，現在也不是每間超商都有賣。」

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