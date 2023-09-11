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不二坊蛋黃酥驚現假貨！業者提供辨別方法 強調「全國僅此一家」聲明將維權

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

中秋節將至，蛋黃酥搶購潮再度掀話題，彰化人氣名店「不二坊」的中秋節訂單也已接滿，門市也暫停販售。沒想到，近期竟出現「假貨」，導致店家不得不發出聲明，再度強調「全國僅此一家」，進而引發網友熱議。

彰化不二坊蛋黃酥。圖／本報資料照片
彰化不二坊蛋黃酥。圖／本報資料照片

彰化不二坊蛋黃酥現已停接訂單，但網上卻出現「假貨」使得店家於臉書貼出委任律師事務所聲明，除了再次強調「本商號全國僅此一家」外，也提供全新包裝盒及包裝紙樣式供顧客辨識，以免買到仿冒品，並請消費者注意認明商標，不要購買來路不明之蛋黃酥。此外，不二坊也決定硬起來，未來若又出現商標侵犯或假貨販售之情況，必將提出告訴採取行動維權。

不二坊貼出全新包裝樣式供消費者辨別。圖／不二坊粉絲專頁
不二坊貼出全新包裝樣式供消費者辨別。圖／不二坊粉絲專頁

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