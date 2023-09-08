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狂收1星負評求放過！ 4盎司「龍蝦堡之亂」 店家道歉聲明：不是24小時待命

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書
圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

因麥當勞推出「螯龍蝦堡」而趁勢崛起的高雄人氣小攤「光頭龍蝦沙拉堡」，受到媒體矚目報導後，卻因為「4盎司龍蝦堡」太過熱賣，部分消費者因買不到上網狂刷1星負評，店家老闆7日特別於粉專出面致歉說明「我們需要休息！」、「不是24小時待命」並放上一張鞠躬照片。

圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書
圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

「光頭龍蝦沙拉堡」老闆表示，近期因新聞報導的關係讓原本無人問津的小店，「造成排隊及電話點餐的人數爆增，已經超出老闆的人手能力範圍，如有來現場點餐但需等待較久的時間，請自行斟酌訂餐，電話打無人接聽請耐心撥打幾次，買個沙拉堡而已真的不需要動怒，再次說聲抱歉！」

圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書
圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

店家表示「建議大家過兩周再買」，熱潮退去應該就會緩和許多。他並拜託請不要再非營業時間打電話進來訂餐，「再次說聲抱歉，如果打來電話已關機，就表示今日已完售，請不要再非營業時間，打電話進來訂餐，我們不是營業24小時，我們需要時間備料、也需要時間休息，謝謝大家的支持，請大家能多多體諒」同時說明因為人手忙不過來，暫時取消外送服務，只接當天電話訂餐及現場訂餐。

經查看google map最新網路評價，有部分網友怒刷一星留言「電話不接，到了還說你們賣完了」、「沒有那個產能幹嘛讓媒體報導再來讓客人撲空」，而力挺店家的網友們紛紛留言打氣「辛苦老闆了」、「好吃的商品絕對值得等待」、「老闆真的辛苦！也寫出一些店家的心聲！」店家今天下午2點也表示已全數販售完畢，請大家不要撲空。

圖／翻攝Google map
圖／翻攝Google map

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