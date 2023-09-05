比麥當勞還奢華！ 高雄人氣隱藏版「4盎司龍蝦堡」超浮誇 整尾龍蝦一口塞不下

麥當勞日前推出史上最貴漢堡「螯龍蝦堡」，一份要價385元，全台限量30萬份，仍引發全台瘋搶！不過，高雄有間人氣小攤更浮誇，販售「4盎司龍蝦堡」廣受好評，直接吃得到一整尾龍蝦+滿滿的沙拉堡，直比麥當勞還奢華。

圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

隱身在高雄市鳳山區的巷弄裡的人氣小攤，名為「光頭龍蝦沙拉堡」，在google的評價高達4.6顆星，餐點主要販售沙拉堡系列及濃湯，價格約落在40至60元之間，而每日限量推出的隱藏版「奢華4盎司龍蝦堡」，每個售價460元，每日數量不定，標榜「超大份量、吃得到整尾龍蝦」，但仍得視漁港工貨量與現場買賣量決定。

圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

根據《三立新聞網》報導，老闆從2021年就開始賣售每日限量「4盎司龍蝦堡」，曾經有客人專程買4個龍蝦堡，從台北搭高鐵下高雄當天來回專程購買，更有自香港的旅客來台坐火車環島時，特別指定要來吃他作的龍蝦堡。

但也有部分網友嫌460元的賣價過高，老闆無奈回應：「賣場2隻整尾龍蝦賣780元、網購平台4盎司龍蝦2尾組合價賣1380元，我賣的整尾4盎司龍蝦堡460元（熟的），吃得到一整尾龍蝦，又吃到沙拉堡！覺得不合理拜託請不要來買。」

圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

近期麥當勞的「螯龍蝦堡」話題夯，老闆則謙虛「感謝麥當勞叔叔賣螯龍蝦堡，剛好我也順便提高一些業績。」而吃過的網友都大讚表示「超好吃」、「份量非常大！」、「吃得到整尾龍蝦！」、「真的是整隻龍蝦在麵包上面，而且還有兩隻，龍蝦會用一點檸檬調味，搭配沙拉醬的甜味，真的很香很好吃」。

圖／翻攝光頭龍蝦沙拉堡 鳳山總店臉書

光頭龍蝦沙拉堡

地址：高雄市鳳山區明昌西街2號

電話：0960-011364

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