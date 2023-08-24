眼球地震！全台「最頂奢滷肉飯」整隻龍蝦趴碗上，每日限量三碗，雙北人不怕痛風先開吃
史上最蝦趴！極盛滷肉飯強勢登場，主打傳統滷豬腳的「歐買尬豬霸王豬腳飯專賣」除了招牌豬腳及各式古早味小菜外，台灣人最愛的滷肉飯也是人氣品項，沒想到店家更霸氣推「豪華軟殼龍蝦海膽滷肉飯」，將一整隻龍蝦擺在滷肉飯上，不僅超吸睛也讓人看得食指大動。
「歐買尬豬霸王豬腳飯專賣」推出年度最奢華「軟殼龍蝦海膽滷肉飯」，雖然一碗要價1,200元，但光是完整一隻大龍蝦趴在滷肉飯上就夠震撼了。店家使用米其林及星級餐廳指定的嚴選黑潮軟殼龍蝦，外格酥脆、肉質鮮美，連殼一起吃都沒問題，另外還配上甘甜的北海道頂級海膽，以及經典不敗的古早味滷肉飯，原來「滷肉飯」也能吃得這麼澎湃！
值得注意的是，「豪華軟殼龍蝦海膽滷肉飯」每日限量三碗，想吃記得先打電話預約，不然跑一趟沒吃到可是會哭哭的喔。
歐買尬豬霸王豬腳飯專賣
地址及電話：錦州店｜台北市中山區錦州街411號、02-7733-7652；三重店｜新北市三重區重新路一段119號、02-7755-0995
營業時間：10:45-14:00、16:00-20:30
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