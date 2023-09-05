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爽吃「螯龍蝦堡」出事了！ 他全身紅腫成「菠蘿麵包超人」 麥當勞緊急回應

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麥當勞提供、翻攝爆廢公社二館臉書
圖／麥當勞提供、翻攝爆廢公社二館臉書

麥當勞日前重磅推出「螯龍蝦堡」，單點要價385元、一份套餐高達450元，全台限量30萬份，瞬間掀起各界熱烈討論。沒想到一位網友表示，近日吃完螯龍蝦堡後發生嚴重過敏現象，不僅全身紅成「菠蘿麵包超人」，就連氣管都腫起來，狂咳嗽且呼吸困難。麥當勞則緊急回應，產品都有在官網上標示過敏原，因為網路照片看不出過敏原因，無法就個別狀況回覆。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

速食龍頭品牌麥當勞近日推出號稱使用100%野生美洲螯龍蝦製成、每一口都能吃到Q彈蝦肉的「螯龍蝦堡」，是台灣麥當勞史上最高單價商品。一名網友3日在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出「早上到麥當勞買了一份鰲龍蝦堡，吃完之後去睡個午覺，結果起床之後全身嚴重過敏，整個變成紅色的菠蘿麵包超人，而且氣管也腫起來，不斷瘋狂咳嗽，呼吸也是要非常大力才可以吸到空氣」。

原PO表示「建議吃不新鮮的海鮮容易過敏的人還是不要輕易嘗試，補充一下，我平常吃甲殼類不會過敏，我很愛吃蝦子跟螃蟹，但不新鮮的我就不知道了。」

圖／翻攝爆廢公社二館臉書
圖／翻攝爆廢公社二館臉書

貼文曝光後，立刻引發網友們熱議，「這是急性蕁麻診疹吧」、「吃到不新鮮我也會」、「看得我好癢」、「急性蕁痲疹，快去掛急診，這個來得快去的也快」、「保重，我聽過有人對不新鮮的蝦過敏，沒看過這麼嚴重的」。

對此麥當勞回應，所有的產品都遵守相關法規，且皆有在官網上標示過敏原，由於沒辦法直接從網友上傳的照片看出過敏原因，因此暫時不會針對個別狀況回覆。

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