知名秋節蛋黃酥搶購一空！ 彰化不二坊宣布「這三天」開放門市販售

中秋節將至，人氣無法擋的彰化名店「不二坊」的中秋節訂單已接滿，除了8月中僅開放電話預訂，以及近期竟出現「假貨不二坊蛋黃酥」，再度掀起熱議話題外，最新官方公布好消息，沒買到的民眾千萬別錯過中秋前夕「連三天」的門市販售機會！

彰化「不二坊」蛋黃酥過往的門市排隊實況。記者劉明岩／攝影

彰化老字號名店「不二坊」於8月16日開放電話預訂後，立刻吸引民眾瘋搶，就為了吃到朝思暮想的蛋黃酥！對此，不二坊也在22日宣布電話訂單額滿，中秋節期間將不再受理預購訂單。而最新官方也釋出好消息，不二坊門市將在9月27日至9月29日「開放門市販售」，讓沒買到的民眾別再與美食擦肩而過！

不二坊在公告中提到門市9月5日到26日將暫停販售，也公布預定成功者的取貨SOP，依照預定時間至門市取貨「先敲鐵捲門，再告知取貨人姓名、電話、取貨數量」即可。

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