知名秋節蛋黃酥搶購一空！ 彰化不二坊宣布「這三天」開放門市販售
中秋節將至，人氣無法擋的彰化名店「不二坊」的中秋節訂單已接滿，除了8月中僅開放電話預訂，以及近期竟出現「假貨不二坊蛋黃酥」，再度掀起熱議話題外，最新官方公布好消息，沒買到的民眾千萬別錯過中秋前夕「連三天」的門市販售機會！
彰化老字號名店「不二坊」於8月16日開放電話預訂後，立刻吸引民眾瘋搶，就為了吃到朝思暮想的蛋黃酥！對此，不二坊也在22日宣布電話訂單額滿，中秋節期間將不再受理預購訂單。而最新官方也釋出好消息，不二坊門市將在9月27日至9月29日「開放門市販售」，讓沒買到的民眾別再與美食擦肩而過！
不二坊在公告中提到門市9月5日到26日將暫停販售，也公布預定成功者的取貨SOP，依照預定時間至門市取貨「先敲鐵捲門，再告知取貨人姓名、電話、取貨數量」即可。
延伸閱讀：
．不二坊蛋黃酥驚現假貨！業者提供辨別方法 強調「全國僅此一家」聲明將維權
．送禮送到心坎！ 不只吃月餅 「中秋人氣伴手禮」10大推薦精選 星巴克、哈根達斯、GODIVA 每款都讓人想收
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言