快訊

最新總統參選人民調曝光！分析建議非綠陣營欲整合 侯柯應爭取「他」

確定違法！台農蛋品9月24日效期硬標10月5日 數量不明

學生涉抄襲 陳明通獲獎榮退！蘇宏達怒轟台大校長下台：羞辱前輩

知名秋節蛋黃酥搶購一空！ 彰化不二坊宣布「這三天」開放門市販售

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

中秋節將至，人氣無法擋的彰化名店「不二坊」的中秋節訂單已接滿，除了8月中僅開放電話預訂，以及近期竟出現「假貨不二坊蛋黃酥」，再度掀起熱議話題外，最新官方公布好消息，沒買到的民眾千萬別錯過中秋前夕「連三天」的門市販售機會！

彰化「不二坊」蛋黃酥過往的門市排隊實況。記者劉明岩／攝影
彰化「不二坊」蛋黃酥過往的門市排隊實況。記者劉明岩／攝影

彰化老字號名店「不二坊」於8月16日開放電話預訂後，立刻吸引民眾瘋搶，就為了吃到朝思暮想的蛋黃酥！對此，不二坊也在22日宣布電話訂單額滿，中秋節期間將不再受理預購訂單。而最新官方也釋出好消息，不二坊門市將在9月27日至9月29日「開放門市販售」，讓沒買到的民眾別再與美食擦肩而過！

不二坊在公告中提到門市9月5日到26日將暫停販售，也公布預定成功者的取貨SOP，依照預定時間至門市取貨「先敲鐵捲門，再告知取貨人姓名、電話、取貨數量」即可。

延伸閱讀：

不二坊蛋黃酥驚現假貨！業者提供辨別方法 強調「全國僅此一家」聲明將維權

送禮送到心坎！ 不只吃月餅 「中秋人氣伴手禮」10大推薦精選 星巴克、哈根達斯、GODIVA 每款都讓人想收

中秋節 蛋黃酥

相關新聞

肯德基爺爺有新招！ 「爺爺的日式食堂」即將開張 神秘新品「KORO-KARA」9／19幸福上桌

肯德基爺爺有新招！ 「爺爺的日式食堂」即將開張 神秘新品「KORO-KARA」9／19幸福上桌

知名秋節蛋黃酥搶購一空！ 彰化不二坊宣布「這三天」開放門市販售

中秋節將至，人氣無法擋的彰化名店「不二坊」的中秋節訂單已接滿，除了8月中僅開放電話預訂，以及近期竟出現「假貨不二坊蛋黃酥」，再度掀起熱議話題外，最新官方公布好消息，沒買到的民眾千萬別錯過中秋前夕「連三

「Dreamers Coffee」首度進駐南部！開幕抽市值4500元30日免費咖啡與3000元圓夢金

台南文青咖啡廳再加一！不限時咖啡廳，「Dreamers Coffee」終於南下進駐台南南紡購物中心，為南部的咖啡愛好者帶來了嶄新的選擇。與雙北分店不同的的是強調以開放式座位區和獨具特色的廚房為亮點。新鮮沙拉、美味的義大利麵、植物打拋豬蔬菜飯以及濃郁的湯品等統統吃得到。此外，甜點如司康、肉桂捲、蘋果派和布朗尼，保證一吃就愛上。

超商「關東煮」突然不夯了？ 網揪這一點關鍵：還不如吃便當

超商「關東煮」突然不夯了？ 網揪這一點關鍵：還不如吃便當

中秋月亮變盤式甜點！akeruE「晚夏菜單」預告登場

日籍甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）坐鎮的盤式甜點餐廳「akeruE Dessert」，每季都會依照...

4種口味＋起司月亮！達美樂「黃金月見四喜披薩」開賣

隨著中秋節將至，達美樂自即日起推出「黃金月見四喜披薩」，將莫札瑞拉起司、切達起司化身為明月，並再搭配4種人氣口味，同時還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦