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「2023奶茶嘉年華」回歸！ 9／16統一時代百貨登場 30+美食品牌齊聚、「奶茶乾杯杯」只要10元喝到爽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／奶茶嘉年華提供
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2023「奶茶嘉年華」回來了！去年吸引近7萬人參與的台灣奶茶節手搖市集，今年再度聯手台北統一時代百貨，以「奶茶。乾杯」為主題，9/16、9/17週末兩日台北統一時代百貨二樓夢廣場炸high登場，現場搭配30+美食品牌滿足滿足味蕾外，更特邀「國語作業簿」主理人賴皮MR.SKIN為首的五組熱門DJ全天候輪番上陣，挑戰今夏最強手搖飲音樂祭，還有10元奶茶乾杯杯喝到爽！

圖／奶茶嘉年華提供
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2023豪華的奶茶手搖飲陣容有Youtuber「欸你這週要幹嘛」的「有飲Youin」、「功夫茶」、「毛青茶室 x 老派金魚」、「滿食茶間」、「裸放茶旅」、以及嘉義知名品牌「桃城烹茶」、基隆在地品牌「初沐Qmilk」、淡水古味新潮茶店「巷宮SIANG GONG」、板橋高評價品牌「甘鹿兒」等14家必喝手搖。

圖／奶茶嘉年華提供
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現場美食活動市集則有排隊系甜點「吳一無二法式甜點」、民生社區法式甜點「吃吃喝喝Maison Gourmande」、名古屋療癒系品牌「貓咪吐司ねこねこ食パン」、「金豬貝果」、「le brewlife 樂步」、團購名店「butterkaka美式肉桂捲」、韓國人氣燒肉「新村站著吃燒肉」、新興餐酒「Settle Taipei」、「Olive by Sandalwood」等，還有「左岸咖啡館」、「瑞穗鮮乳」、「統一蛋糕屋」等統一集團攤位參與，就是要大家大口暢飲奶茶，還能大啖美食。

圖／奶茶嘉年華提供
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全台最大KTV包廂即將再現，特邀「國語作業簿」主理人MR.SKIN賴皮首次與台灣奶茶節合作，原汁原味呈現七月受邀於紐約中央公園表演的120分鐘歌單，5組精彩DJ演出 QuestionMark、林貓王、BOTHERBONES黃寧、TEMPO POPO，從白天到夜晚連續五小時不間斷熱力放送給所有粉絲，音樂祭只會越晚越high。

圖／奶茶嘉年華提供
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今年奶茶嘉年華體恤什麼都想喝一口的你，推出期間限定+限量的Shot杯容量「奶茶乾杯杯」（約85ml），現在線上就能立即預訂，嘉年華活動現場直接領取，珍藏價100元即可在兩日活動期間拿著「奶茶乾杯杯」到手搖飲攤位，以每杯10元的銅板體驗價小酌感受每個品牌主推的經典奶茶。別擔心，正常容量也全天候供應！

圖／奶茶嘉年華提供
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今年現場兩台珍奶扭蛋機同樣推出每日限量「珍奶扭蛋」，有機會獲得藍芽音響、全自動手沖咖啡機、輕享杯果汁機、時髦防水奶茶鞋、聯名插畫家禮盒、文創周邊、攤位限定免費餐食與折價券等上百樣好禮！現轉現領、顆顆有獎，保證物超所值。

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