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炸雞X調酒J麼搭！ 超邪惡美食「JAMESON 雙重派對盒」週五限定快閃週末炸雞俱樂部

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／週末炸雞俱樂部提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／週末炸雞俱樂部提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

週五就是要大口吃肉肉！ 繁忙工作結束後，快用用調酒、炸物和漢堡好好犒勞自己，快來看Jameson愛爾蘭威士忌與人氣「週末炸雞俱樂部」大玩跨界聯名，推出期間限定的「JAMESON 雙重派對盒」，強強聯手推出的聯名美食與體驗活動，9月把時間留下來，一起感受「J麼順」的週末夜！

圖／週末炸雞俱樂部提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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期間限定「JAMESON雙重派對盒」，內含聯名「J個炸雞堡」，以炭烤雞排為靈感，先將雞腿排沾入以Jameson 愛爾蘭威士忌與雞骨慢煮出汁的Jameson JBQ醬，後撒上香氣迷人的羽衣甘藍粉，夾入布里歐麵包後以發酵干乾蔥的酸甜風味點綴，一口咬下，層次感直接拉滿！

圖／週末炸雞俱樂部提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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派對盒同步獻上Jameson迷你酒與薑汁汽水，讓你一秒變身專業調酒師，簡單三步驟就能調出兩杯經典的Jameson Ginger & Lime，搭配炸雞堡一起享用，滑順威士忌與脆嫩炸雞的美味雙重轟炸，帶來雙倍驚喜享受！

自9/15起，Jameson X 週末炸雞俱樂部 聯名「JAMESON 雙重派對盒」將同步於週末炸雞俱樂部台北／台中店販售至10/15，而從9月中開始一路到國慶連假前夕的每個週五(9/15、9/22、 9/29、10/6)舉行「JAMESON CONNECTS - THANK JAMESON IT'S FRIDAY」快閃活動空降週末炸雞俱樂部台北店，除了有豐富的Jameson品牌互動體驗外，還有週五限定販售的Jameson威士忌奶昔

圖／週末炸雞俱樂部提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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接下來在今年10月及12月在有趣市集，也即將再度合體，推出市集限定JBQ極嫩炸雞及JBQ炸雞翅，從驚奇萬聖節一路到聖誕節派對，將持續引爆聯名美食話題熱潮！

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