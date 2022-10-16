午茶好康1次看！精選3家下午茶優惠組合，「地瓜薯條買一送一、芋頭泡芙免費送」，午茶時間暖心開吃

小編喊你吃下午茶啦！不論是假日還是上班日，到了下午總是嘴饞，以下整理了三家超適合午茶時間享用的品牌與美食優惠，不僅有飲料第二杯半價，更有買一送一超好康，午茶省著吃，快樂更加倍。

⬤ 頂呱呱

即日起至10/19於每日下午2點至晚上8點，購買頂呱呱「地瓜薯條」即享買一送一，不僅適用於全台門市(2份60元)，外送平台亦享優惠(2份78元)，還可超飽加購3選1，阿勇雞塊、呱呱包、雞脖子等美味小食讓你優惠吃。(活動詳情與注意事項請至頂呱呱FB粉專查詢)

圖／取自頂呱呱FB粉專

圖／取自頂呱呱官網

⬤ 食芋堂

食芋堂台中店於10/15正式開幕，同時推出台中限定芋品快報，有爆濃芋香「芋³冰」、爆漿款「焦糖海塩芋子燒」及超可愛迷你版「手工小芋球」3款品項，還有超優惠活動限時兩週末，凡於10/15、10/16及10/21至10/23兩週末期間至食芋堂台中店，可享「芋鬆叁Ｑ餅買1送1」，以及任意消費即送「芋頭泡芙」一顆的好康優惠，每日限量50名，手刀衝享優惠，注意時間甜蜜開動啦！(活動詳情以食芋堂公告為主)

食芋堂－台中店(WeekendShop)

地址：台中市西區中興街142號營業時間：14:00-18:00(每週五、六、日週末3天)

圖／取自東區凱帝蛋糕FB粉專

圖／取自東區凱帝蛋糕FB粉專

⬤ JAM'S TEA 詹姆·詹姆

手搖品牌「詹姆·詹姆 」推出2款超應景秋季新品「香橙比昂冷冽咖啡」與「錫蘭郁果冰奶茶」，最適合秋季細啜的濃郁咖啡及融入花果茶香的貴族一品奶茶，把握今日享「第二件5折」限定優惠，至店再抽價值700元的「莊園手工餅乾籃」。優惠喝新品，還能試運氣！

圖／取自JAM'S TEA 詹姆·詹姆FB粉專

圖／取自JAM'S TEA 詹姆·詹姆FB粉專

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